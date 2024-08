Emotivni prizor iz porodićnog doma Džejeve ćerke: Dirljiva slika i jaka poruka nikog ne ostavljaju ravnodušnim (FOTO)

Ćerka pokojnog pevača Džeja Ramadanovskog, Marija Ramadanovski podelila je emotivnu fotografiju na Instagramu.

Ona je podelila topli porodični trenutak - ona, njen suprug Stefan i malena Mia uz kratak, ali jak opis: "Moje sve".

Mala Mia je došla na svet početkom jula, a njeno ime je veoma popularno već desetak godina.

Uobičajeno tumačenje je da je ime skraćenica imena Marija što je posebno zanimljivo s obzirom da ponosna majka upravo tako zove.

Ime Mia potiče od italijanske reči „mia“ što znači „moja“, a isto znači i grčka reč „mea“, a za koju se smatra da je osnova za grčko poreklo pomenutog vlastitog imena.

Podsetimo, Marija se prošle godine udala za svog izabranika Stefana Davidovića.

Par je obavio građansko venčanje biće u jednom restoranu u kom je održano i svadbeno veselje.

Inače, ćerke pokojnog Džeja Ramadanovskog Marija i Ana podržale su projekat Aleksandra Radulovića Fute o "Džej tribute bendu".

Marija je istakla da bi volela da sarađuje sa bendom.

- Ako Bog da, s obzirom da sam u drugom stanju, čim se oporavim nadam se da ću biti deo tog benda. Dajem im podršku i to je pravi pogodak. Mislim da je publika ostala željna tate i tatinih nastupa, kroz ovaj bend će i dalje živeti i on i njegove pesme - rekla je ćerka legendarnog pevača, pa otkrila kako je došlo do saradnje i da li bila iznenađena povodom iste.

- Čuli smo se preko novinarke sa gospodinom Futom, sestra i ja smo na sve to pristale, jer opet kažem, oni su ljudi koje je tata jako poštovao, voleo i stalno pominjao, tako da ne vidim ništa loše u tome - rekla je Marija.

Autor: Andrea Nikolić