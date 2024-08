Naša pevačica šokirala javnost: Zarađuje velike svote novca, a pratioce moli da joj kupe kafu! Šok!

Postavljena objava zbunila je čitavu javnost!

Pevačica Marija Mikić radi punom parom i zarađuje odličnu svotu novca, a njena objava na Instagramu zbunila je mnoge.

Marija Mikić veoma je aktivna na društvenim mrežama, a sada je pratiocima postavila nesvakidašnje pitanje.

- E sad jedno pitanje: "Kada bih vas pitala da mi platite kafu u kafiću jer nemam novca, koliko vas bi mi izašlo u susret?" - napisala je ona.

Inače, Marija Mikić je ranije otkrila sa kakvim se zdravstvenim problemima suočavala. Kako kaže, upravo to je bio razlog spontanih pobačaja koje je imala pre nego što je rodila ćerku Đurđu.

- Imala sam trombofiliju da nisam ni znala. To je bio razlog spontanih pobačaja pre nego što se rodila Đurđa. Po mom mišljenju i iskustvu kroz koje sam prošla test na trombofiliju treba da bude sastavni deo svih testova svakog onoga ko se odluči za zasnivanje porodice – poručila je Marija i otkrila da su joj mučnine tokom trudnoće predugo trajale, a u jednom momentu je izgubila čak 8 kilograma.

- Mučnine i povraćanja su me pratili kroz obe trudnoće od početka do kraja. Moj organizam je sve odbijao. Dešavalo se da povraćam i vodu. Ali kad znaš da te čeka nešto najlepše na svetu izdržiš. Ipak je to samo 9 meseci a ljubav imaš za ceo život – izjavila je Marija i detaljno objasnila koliko joj se promenio način ishrane dok je čekala porođaj.

- Mene prate mučnine od prvog dana, tako da sam na satisfakciju u hrani zaboravila odavno. Na primer, jabuke nisam jela u životu, a sad uživam u njima. Od tolikih mučnina smršala sam osam kila otkako sam ostala trudna. Imam lufta da se ugojim još tri kilograma da budem kakva sam bila kada sam ostala trudna. Ceo život bucka, a sad ovako - priznala je Marija ranije.

Autor: Nemanja Šolaja