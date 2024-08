Aleksandra Prijović se kroz suze prisetila najbolnijeg perioda: Majka je na početku moje karijere dobila...

Tokom trećeg koncerta koji je održala prošle godine u Zagrebu, pevačica Aleksandra Prijović ispričala je jednu tužnu situaciju iz prošlosti.

Tada, mnoge je potresla, a i Aleksandra Prijović sama nije mogla da zadrži suze.

- Majka je dobila otkaz i žrtvovala je sve svoje zbog mene i finansijski je bilo teško, a moja tetka je bila tu. Nikada neću zaboraviti kada je poslala novac da bih kupila haljinu za takmičenje - ispričala je Aleksandra i tom prilikom pogodila mnoge.

Jedna od njenih koleginica je takođe emotivno doživela njenu ispovest. Tea Tairović je tada bila njen gost na koncertu, a zbog Aleksandrinih reči se pred svima rasplakala.

Inače, Aleksandra je započela karijeru učestvovanjem u takmičenju Zvezda Granda 2012. godine gde je bila jedna od zapaženijih učesnica. Nekoliko godina kasnije, ona je upoznala Filipa Živojinovića za koga se udala 2018. godine, a rodila mu je sina Aleksandra.

- Ne sećam se gde smo se upoznali, ali znam da nas je sudbina vezala. Pre nego što smo počeli da se zabavljamo godinama smo se sretali na raznim mestima, u prolazu. Viđali smo se i kod Brene i Bobe na privatnim žurkama na kojima sam često pevala, mada to je sve bilo u prolazu, bez zvaničnog upoznavanja -ispričala je Aleksandra jednom prilikom.

Ljubav je bila na prvi pogled.

- Čim sam ga upoznala, znala sam da će to biti ljubav za ceo život. Naš prvi poljubac desio se u mom stanu na Voždovcu. Odmah me je osvojio manirima, načinom razmišljanja i stavovima. Još tada sam znala da ću se udati za njega i da je on pravi. Oduševio me je prvi put kada je trebalo da dođe kod mene. Pitao me je šta ću da popijem i pojedem, da donese. Ja sam rekla "ništa", jer znate kako je u početku – kad vam se neko sviđa, niti ste gladni, niti ste žedni - kazala je ona i dodala:

- On je insistirao da mu kažem šta pijem i ja sam rekla da pijem samo vodu. On se posle pojavio kod mene sa paketom vode. To me je kupilo, taj njegov gest, jer sam shvatila da obraća pažnju na ono što pričam. Ko bi vam doneo paket vode kada se podrazumeva da u kući imate vodu.

Autor: Nikola Žugić