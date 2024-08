Rekli su mi da je zbog mene sve promenjeno: Desingerica progovorio o zabranama i nastupima, evo o čemu se radi

Dragomir Despić Desingerica, jedan je od najaktuelnijih izvođača na našim prostorima već godinu dana.

Desingericini nastupi najzapaženiji su oni iz Crne Gore, a upravo mu je u pomenutoj zemlji kako se pisalo, zabranjen ulaz. Crnogorci su zbog njega promenili i zakon, a sada je reper za Kurir progovorio o toj situaciji.

- Ja sam nacionalno blago tamo. Ja to gledam kao svoju drugu kuću i plačem kad ne mogu da odem tamo. Sad radim Hrvatsku, 10,15 dana a onda idem u Evropu. Što se tiče otkazivanja i to, to je jedna pusta želja. Istina je da nisam nastupao na Top Hilu, iz razloga što za taj klub je bilo sve promenjeno. Kad je otišao moj menadžer pre nastupa, jer sam radio Hrvatsku i nisam mogao da stignem, njima su rekli da je taj zakon promenjen zbog mene. Kad sam sutradan stigao tamo da vidim o čemu se radi, ali sam bukvlano stigao sat vremena pre zatvaranja Sup-a te žene nisu znale gde da gledaju, te koje rade tamo. Rekle su mi da je sve zbog mene promenjeno, i da im puca glava. Ali, razlika je jer i u tome nema problema, kad ti poštuješ zakone jedne države. Mi smeće bacamo u kantu, ne drogiramo se, mi smo čisti, cela moja ekipa i ja - rekoa je Dragomir pa nastavio:

- Ovo su želje nekih ljudi, koji žele da skupe neke poene. Ali neće ga skupiti. Narod je bitan, bajo. Dođeš kod mene na nastup i vidiš. Desingerica nema nigde zabranu. Banjaluka, nema je, ide Gas, Crna Gora, nema je, gas. Nema zabrane, to su puste želje ovih dušmana, ali nema veze, ja se ne ljutim, nek rokaju svoje.

Na pitanje da li ga stresira kad vidi da je zabranjen negde, Despić je odgovorio u svom stilu.

- Ja se ne ljutim. Mene to zabavlja i ispunjava. Čitam da sam zabranjen a ja na plaži, radi mi telo. Ja sam pijan, od rozea, radi mi telo, ratata - rekao je Desingerica, a na pitanje šta će raditi ako se zabrane nastave odgovorio je sledeće:

- Šta narod misli bajo, to ti moraš da ispoljiš. Ako narod nešto želi, ti to moraš da mu daš. Ako ne daš, onda si političar nula. Ja bih bio političar milijardu. Ja bih samo gledao šta želi narod. Ne zanima me sad politika, radim ovaj posao, ali i kad bih krenuo time da se bavim bio bih uspešan kao i u ovom.

U Hrvatskoj se pisalo da je jeo školjke koje su zabranjene zakonom da se love, a on je sada to demantovao:

- Nisam jeo u Istri školjke. U Istri sam prošao i otišao za Srbiju. To sam jeo na Zemunskom keju. A oni videli sliku pa mislili da je reka, more. A nije - rekao je Dragomir za Kurir.

Autor: Nikola Žugić