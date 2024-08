Plakala je dok još prsten nije ni videla!

Pevačica i nekadašnja predstavnica Srbije na „Evroviziji", Danica Krstić, otkrila je na društvenim mrežama proteklog vikenda da sa suprugom Nikolom čeka sina. Par je, naime, bio organizovao žurku otkrivanja pola, tokom koje je buduća mama pred najmilijima otvorila kutiju vezanu ogromnom mašnom.

Iz iste tada su „poleteli" plavi baloni, što ih je sve svakako obradovalo, pa je velika zabava tim povodom je i počela, međutim, Danica ranije nije baš tako reagovala na iznenađenja.

Govoreći jednom prilikom na tu temu, nema koga nije nasmejala objasnivši kako je današnjem suprugu na pitanje da li bi se udala za njega prvo rekla „ne".

- ...Bilo je vrlo intimno i neočekivano. Bili smo kod kuće i spremili smo se da gledamo neku seriju i da spavamo i, vidim na telefonu da je ponoć i da mi je rođendan. Kažem mu: „Sačekaj samo da isključim telefon, sad će da pregori, ljudi će da krenu da mi čestitaju, pa da možemo na miru da gledamo seriju" i on me u jednom trenutku pita: „Hoćeš li iznenađenje sad ili sutra, kad bude bila žurka?" - prisećala se ona, pa priznala da ju je onda uhvatila i panika.

- U tom trenutku sam se pokrila jorganom preko glave, krijem se i vičem kako ne želim iznenađenje i plačem već, od sreće. On koji vadi prsten i pita: „Da li želiš da provedeš ostatak života sa mnom?" i ja koja kažem: „Ne!" i ispod jorgana izbacim ruku i kažem: „Stavi prsten" - smejala se i sama Danica.

Tu se, takođe, nije i zaustavljala.

- On je želeo da me zaprosi ispred društva kad se budemo svi skupili da proslavimo moj rođendan, međutim shvatio je da ja ponekad imam malo čudne reakcije, rekao mi je da nije mogao da izdrži i da mu je bilo sigurnije da to uradi kad smo nas dvoje sami nego pred ljudima, da se ja ne bih onesvešćivala, plakala ili da ga ne bih iznenadila nekim odgovorom. Čak mu je i to bilo na pameti... Ja sam ga pitala - kako si došao do tog zaključka da bih ja tebi možda rekla „ne"? - dodala je ona pre par godina kroz smeh za „Grand".

Autor: S.Z.