Andreana Čekić prošla kroz pakao s bivšim mužem: Zlostavljao me je pred prijateljima, terao me da pijem

Folk pevačica Andreana Čekić iza sebe ima brak sa Ivanom Miladinovićem kojeg je optužila za porodično nasilje.

Andreana Čekić svojevremeno je progovorila o odnosu sa Ivanom i otkrila šta je sve trpela tokom braka.

- Psihičko zlostavljanje počelo je tako što me je sve češće ponižavao pred saradnicima, da bi mene napravio malom, a sebe velikim. Više puta mi je rekao da pevam kao k**** kad ne pijem, pa me je terao da pijem kad radim i kad snimam pesme. Tom vređanju prisustvovali su moj prijatelj i autor Saša Lazić, takođe i Emir Đulović i bili su zgranuti - počela je priču Andreana tada.

- Tačno je da je dobro zarađivao sa mnom. Plaćala sam ga duplo više od onoga što klavijaturista zaradi da bi bio srećan i zadovoljan. Svoj novac je štedeo, nikada njegov dinar nisam uzela niti mi je trebao, ali takođe nikad od njega nisam dobila poklon, dok je on od mene imao u svako doba finansijsku pomoć i poklone. Radeći sa mnom kupio je stan, završio je kuću, kupio gliser i luksuzna vozila i još mi duguje novac. Da se razumemo, njemu je oduvek finansijska stabilnost bila fokus, nikada ljubav, nikada ja kao žena i supruga.

Pevačica je tada otkrila i pravi razlog razvoda.

- Razlog za naš razvod jeste to što nisam mogla da pređem preko prevara, podmuklog dopisivanja sa drugim ženama, psihičkog terora koji sam pomenula, takmičenja sa mnom u poslu, kao ni preko činjenice da je sve to dovelo do toga da se ne volimo, što je glavni razlog. Mesecima posle moje odluke molio me je da se predomislim, da pokušamo ponovo, čak i onda kada sam mu rekla da imam nekoga i da sam srećna u novoj vezi. Pošto nisam želela da mu se vratim, proradila je sujeta, pa je odlučio da mi napravi pakao - rekla je Andreana tada u svojoj ispovesti za "Svet".

Podsetimo, Andreana je nedavno u potresnoj ispobesti progovorila o odnosu sa ocem koji je nije prepoznao kada su se nakon mnogo godina sreli.

- Moji su se jako ružno, gadno rastali, nisu se rastali na onaj način kako bi meni lakše bilo. Nažalost su se vređali. Ne smem da budem neiskrena...To meni baš nije prijalo. Mislim, kome bi prijalo. Ja sam bila svedok toga. Hvala Bogu, nije bilo nasilja, ali kad sam otišla sa majkom za Beč, nikada se nije lepo pričalo o njemu, niti se sa njegove strane lepo pričao o mami. To je mene bolelo i boli me i dan danas.

- Taj susret pamtim po tome da me nije ni prepoznao, jer sam odjednom bila mnogo veće dete nego što je on zapamtio. Sačekao me je na autobuskoj stanici. Sećam se da sam imala jako veliku tremu i želju da ga zagrlim i da ga vidim, ali je osećaj taj koji je na kraju stvaran bio, bio skroz drugačiji u smislu da nisam osetila tu ljubav od njega koju sam očekivala - rekla je Andreana tada za "Republiku" i počela da plače.

Autor: Darko Tanasijević