Željko Mitrović, direktor i vlasnik Pink Media Group i idejni tvorac pozorišta budućnosti – Teatra Odeon, najavio je da će njegova autorska predstava "LUCIFER" biti premijerno izvedena 13. septembra.

Mitrović se sada oglasio i na svom Instagram profilu, te otkrio koje će čudo tehnike posedovati Teatar Odeon i sa kim planira zajednički projekat.

- Mali hologramski boxovi koji su stigli za foaje mog Teatra Odeon, pomoći će mi da oživim neke meni drage ljude, a koji odavno nisu sa nama! Naravno da su holo-boxovi vazni i nama živima, jer se na ovom snimku dogovaram sa Dzonom koji se trenutno nalazi u New Yorku, oko aranžmana za zajednički projekat! - napisao je Mitrović.

Inače, se nedavno pohvalio i podelio sa publikom da su predstavnici nekoliko prestižnih umetničkih univerziteta, već potvrdili svoj dolazak na premijeru.

- Možda ja nisam bas skroz normalan, ali kad sve završim ,a to je za tri dana, moj Teatar Odeon će biti jedini petoslojni hologramski pozorišni stage na svetu! Jedno je sigurno, evropska kulturna zajednica će početi da diše na škrge! Na premijeru 13og su se već najavili predstavnici nekoliko prestižnih umetničkih univerziteta, Uniarts Helsinki, University of Kent, BIMM University-BA Musical, Theatre and Dance….

Mitrović je nedavno objavio i snimak u kojem se može videti sva raskoš pozorišta i enterijer kakav je viđen samo u svetskim metropolama, a tehničke mogućnosti bine su neverovatne.

Mitrovićevo digitalno pozorište specijalizovano za mjuzikle, pretenduje da bude najprestižnija kuća kulture, a njegov prvenac ''Lucifer'' biće predstava koja će otvoriti ovaj teatar, velelepno pozorište specijalizovano za mjuzikle.

U Teatru Odeon svoje mesto na sceni i iza nje naći će oko stotinu zaposlenih među kojima će biti plesači, koreografi, pozorišni reditelji i mnogi drugi mladi ljudi koji će svojim talentom opravdati Mitrovićevo poverenje.

