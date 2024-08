Nema kraja drami na Avali: Komšija koji je pretio Verici Rakočević i Veljku pokrenuo tužbu protiv njih!

Nastavlja se jučerašnji haos!

Tenzija između Verice Rakočević, njenog supruga Veljka Kuzmančevića i prvog komšije, kojeg su prijavili za pretnje proteklog vikenda, sve je veća.

Kako kreatorka kaže, juče je on podneo prijavu protiv nje i njenog supruga. Sporno je to što je Veljko na društvenim mrežama otkrio njegov identitet.

- Verovatno nas je tužio jer smo objavili njegove slike i ime. Na mrežama ja imam pravo da objavim identitet siledžije. On je, kako se predstavlja, profesor na fakultetu, a psuje ženu. Samo neka tuži, pa kad mu dođe cela ulica za svedoke i još studenti koji će objasniti profil profesora... Rečenica koju je izgovorio one noći: "Duguješ mi krv" direktna je pretnja smrću. Kao javnoj ličnosti, dužnost mi je da skrenem pažnju javnosti i time zaštitim sigurnost svoje porodice. Ovo nije plemenska zajednica, već civilizovano društvo. Zaista se plašim za svoju bezbednost. Videla sam šta je izjavio, i to je skandalozno - objasnila je Verica.

