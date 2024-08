Sa ovom ženom uslikan je Futa u Crnoj Gori: Ona se hitno oglasila i otkrila u kakvom su odnosu!

Brza reakcija!

Poznati kompozitor Aleksandar Radulović Futa nalazi se na odmoru u susednoj Crnoj Gori. Futa je na odmoru sa Nadicom Mutavdžić, koja stoji iza pesme "Terasa sa pogledom na zid", nedavno napisane za Anu Nikolić.

Nadica je svojevremeno pisala tekstove i za Elmu Sinanović, a Mutavdžićeva je sa Futom uhvaćena na trajektu u gorepomenutoj zemlji.

Ona se sad oglasila i prokomentarisala njihovo krstarenje.

- Da li poslovni saradnik sme sa svojim saradnikom da ode kod saradnika u Crnu Goru? Pozdrav, ne bih dalje komentarisala - rekla je ona za "Kurir".

Aleksandar Radulović Futa nedavno je progovorio o dva velika gubitka koja je doživeo kada mu je preminula supruga Marina Tucaković, kao i sin Milan Laća Radulović.

- Posle mnogo dešavanja i mnogo zbivanja negativnih, pozitivnih u zadnje vreme, u mom slučaju više negativnih, došlo je vreme da se nešto promeni. Ja sam sve to što se izdešavalo stavio sa strane, promenio priču i rešio, opredelio se za život. Neki koji sleduje... Taj život sa sobom će nositi isto kao što je onaj drugi deo mog života koji je iza mene, nosiće neke nove stvari. Ja bih voleo da više nosi srećnijih, nego nesrećnih stvari. Ali, pošto je ceo moj život vezan za muziku, sa muzikom ćemo i da nastavimo i taj, jedan krajan, automatski novi početak je nastavak samo jedne priče koja je do sad trajala, tako kao što je trajala. I ja se nadam da će se to istim tempom i nastaviti. Možda čak i uspešnije, ne znam se. Bez obzira na te hendikepe što sad recimo nema Marine koja će da nastavi taj svoj deo. Ali Bože moj, idemo dalje. Biće neki drugih tekstopisaca - kazao je Futa tad za "Telegraf".

Autor: Andrea Nikolić