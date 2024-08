Ova pesma je nastala nakon što su raskinuli: Jelena Tomašević i Ivan Bosiljčić prebrodili sve prepreke u ljubavi, a njen hit je upravo tad napisan!

Pevačica je najpre odbila da otpeva pesmu Da mi je da mi se vrati moj dragi” jer je bila povređena i ljuta, a potom joj je njen suprug dao podršku da je snimi

Jelena Tomašević i Ivan Bosiljčić važe za jedan od najlepših parova sa javne scene. Njih dvoje su sinonom za pravu ljubav, a malo ko zna da je ovaj par raskinuo nakon što se zabavljao nešto više od godinu dana. Iako su mislili da se nikada neće pomiriti i da je definitivno kraj, čini se da je sudbina htela drugačije, a jedna pesma je krila tu njihovu tajnu.

Pevačica i glumac su 2009. godine okončali svoju vezu zbog pritiska medija i brojnih obaveza, a Jelenina balada „Da mi je da mi se vrati moj dragi” je napisana baš u momentu kada su njih dvoje bili razdvojeni, a pevačica je odbila tada da je otpeva. Međutim, dve godine kasnije, kada je usledilo pomirenje sa Bosiljčićem na predlog svog supruga, Tomaševićka je ipak otpevala stihove koji su opisivali jedan težak period u njihovim životima.

– Desilo se to pre više od 10 godina. Ivan i ja smo se zabavljali i pod pritiskom medija smo se razišli. Svako je imao neku svoju priču, svoje mišljenje na to: Treba ili ne treba. I Sergej Ćetković, moj dragi kolega sa kojim se i družim, nazvao me je: „Napisao sam ti jednu pesmu”. I pusti mi on pesmu: „Da mi je da mi se vrati moj dragi”. Kažem ja da ne dolazi u obzir ja njemu da pevam: „Da mi je da mi se vratiš” (smeh) – ispričala je Jelena Tomašević i dodala:

– Stvarno, ja da ispadam jadnica, neću da pevam ovu pesmu. I prođe neko vreme, bogami, mislim oko dve godine, Ivan i ja smo se već pomirili. U svakom slučaju, jednom prilikom mu kažem: „E, da ti pustim šta mi je Sergej napisao, a nisam nikad otpevala”. Kada je čuo pesmu, Ivan je bio oduševljen: „Ovo je božanstveno, zašto nisi snimila?” – ispričala je pevačica u emisiji „Kec na jedanaest”.

Jelena je potom objasnila Bosiljčiću da je suviše težak period da snimi tu pesmu, ali eto, sudbina je odredila da numera „Da mi je da mi se vrati moj dragi” ostane kao sećanje na period koji je i jednom i drugom bio bolan.

Inače, od trenutka kada su se ponovo pomirili ništa nije uspelo da ih razdvoji, a ljubav, razumevanje i poštovanje je ono na čemu grade brak i tako odolevaju svim preprekama već 10 godina. Jelena i Ivan danas imaju ćerku Ninu.

