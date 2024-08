Bogdan Bogdanović šetao ozbiljne lepotice! Košarkaš progovorio o ženama koje mu se udvaraju: Nije mi to sasvim normalno...

Ljubavni život našeg košarkaša poslednjih dana glavna je tema na društvenim mrežama i u medijima!

Košarkaš Bogdan Bogdanović godinama nosi titulu miljenika žena, a iako ne voli puno da govori o svojoj privatnosti, njegov ljubavni život oduvek je intrigirao javnost.

Ispunjenost na emotivnom planu za njega je važna, ali ne i presudna za sreću.

- Svakako da je bitno, ali ne dozvoljavam da me to poremeti. Šta da vam kažem, ne dam se. Toliko sam zaljubljen u košarku i toliko volim taj sport da trenutno ne razmišljam o ljubavi. Mislim da bi trebalo pustiti da nam se to desi i da za tim ne treba juriti - rekao je on u jednom intervjuu.

Na pitanje kako reaguje na udvaranje devojaka, kroz smeh je priznao:

- Iskreno, nije mi baš sasvim normalno.

Mediji su često povezivali Bogdanovića sa atraktivnim ženama.

Prema domaćim izvorima, košarkaš je donedavno bio u vezi sa američkom dizajnerkom i manekenkom Britani Netom, koja je bila prva pratilja na izboru za Mis Nju Džersija.

Njegova prva ljubav bila je Anja Škuletić, koja je sada u braku sa manekenom Dušanom Šušnjarom i ima ćerku.

Bogdanovićeva veza sa glumicom Jovanom Stojiljković, prema pisanju medija, završila se zbog razdvojenosti, jer je on živeo u Americi, a ona je gradila karijeru u Srbiji. Par je, navodno, upoznala Jelisaveta Orašanin, koja je udata za košarkaša Miloša Teodosića.

Još jedna poznata veza Bogdanovića bila je sa talentovanom teniserkom Olgom Danilović, ćerkom Predraga Saše Danilovića, a njihova romansa trajala je od 2018. do 2020. godine.

Iako su mnoge žene bile deo njegovog života, Bogdanović i dalje ističe da mu je košarka najveća ljubav.

Autor: Andrea Nikolić