Da li prepoznajete pevačicu sa slike: Danas je zanosna brineta, a nedavno je postala majka jednog dečaka, a jedna stvar je svima enigma! (FOTO)

Katarina Živković nedavno je na svet donela dečaka, a kako je izjavila, nikada nije bila srećnija.

Od kad se pojavila na muzičkoj sceni privukla je pažnju svojim izgledom koji je kroz godine estetskim intervencijama dovela do savršenstva.

Oduvek je javno govorila šta je sve menjala na sebi i iskreno podržavala intervencije ukoliko su u granicama isticanja lepote, a ne narušavanja.

Nedavno je govorila o negi lica i tela, te je otkrila da nikada nije robovala predrasudama.

- Da, koristim sve što savremeni antiejdžing nudi, i to ne krijem, naprotiv. Savetujem svim ženama da, ukoliko mogu, sebi priušte neki od tretmana uz pomoć kojeg će se osećati i izgledati lepše. Upravo to, da ne robuju predrasudama. Stil i tempo života nameću nam razne stresne situacije koje se odražavaju i na naše lice, samim tim i na bore. Odavno više nisu dovoljne samo skupe kreme. Tretmani koje koristim nisu skupi, ne traju duže od nekoliko minuta, a rezultati su vidljivi mesecima. Savetujem im da probaju jer se neće pokajati. Uz to, morate da vodite računa šta jedete, ali i da trenirate.

Sada je Katarina na društvenim mrežama otvorila porodični album i objavila sliku iz detinjstva.

Fotografija pevačice gde je mali plavi devojčurak oduševila je mnoge.

Podsetimo, pevačica se nakon porođaja oglasila i otkrila kako se oseća nakon što je postala majka.

- Hvala svim mojim prijateljima i dobrim ljudima na čestitkama, porukama i prelepim željama. Veliko hvala i doktorki koja je vodila moju trudnoći, zahvaljujući njoj je ovih devet meseci prošlo najbezbrižnije moguće. Moj princ i ja se osećamo odlično, a sreća i ljubav koju osećam prema najlepšoj ulozi i biću koje je 02.08.2024. postalo centar mog sveta se ne može rečima opisati. Još jednom veliko hvala.

Autor: N.Brajović