Tragične sudbine čuvenih glumaca: Proslavili su se sjajnim ulogama, a životi su im se završili na jeziv način!

Neki od legendarnih domaćih glumaca doživeli su sudbinu koja je gora i dramatičnija od mnogih filmova u kojima su glumili. Mnogi od nas pamte svoje detinjstvo i odrastanje po njihovim ulogama, a njihove smrti tragičnije su od najmračnijeg filma.

Dragan Maksimović (1949 - 2001)

Nalazio se u jednoj pivnici na Zelenom vencu, 18. novembra 2000. godine, kada je u lokal upala grupa navijača. Oni su bili izrevoltirani jer je njihov klub izgubio, pa su se ustremili na Dragana misleći da je Rom. Glumac je bio tek operisan od katarakte, pa nije želeo da im se suprotstavlja da ne bi povredio operisano oko. Gazda kafane ih je sve izbacio napolje, uključujući i Dragana, a kada su se našli na ulici navijači su počeli zverski da biju glumca, koji je zadobio prelome butne kosti i karlice. Početkom februara pao je u komu, a 4. februara preminuo je od embolije. Tokom vremena provedenog u bolnici nije želeo da sarađuje sa policijom i zahtevao je da ljudi koji su ga napali ne budu gonjeni krivično.

Predrag Laković (1929 - 1997)

Predrag je brat blizanac čuvenog glumca Dragana Lakovića kog svi pamete po dečijim emisijama koje je vodio. Za razliku od Dragana, Predrag je bio samotnjak, koji je najviše voleo da uživa u samoći u svojoj vikendici na Bisernom ostrvu. Jednog popodneva otišao je na pecanje i nikada se više nije vratio. Njegovo beživotno telo pronašli su lokalni alasi, a spekuliše se da je izvršio samoubistvo, iako to nikada zvanično nije potvrđeno.

Aleksandar Gavrić (1932 - 1972)

Aleksandar je bio jugoslovenski glumac i bivši kapetan u vojsci. Najpoznatiji je po filmu "Marš na Drinu" u kom je igrao glavnu ulogu. Tokom post-produkcije kultnog filma "Paja i Jare" u kom je Gavrić glumio direktora kombinata, što mu je ujedno bila i poslednja uloga, 6. decembra 1972. godine dogodila se saobraćajna nestreća u Inđiji, u kojoj je glumac nastradao u četrdesetoj godini.

Milenko Zablaćanski (1955 - 2008)

Domaću javnost je 5. januara 2008. godine bila duboko potresena vešću da je poznati glumac Milenko Zablaćanski doživeo tešku saobraćajnu nesreću kod Čajetine, kada je auto iz suprotnog smera prešao u traku kojom se vozio Milenko i direktno se zakucao u njegov auto. Glumac je bio u teškom stanju i od nesreće se nije budio iz kome. Zablaćanski je 21. januara izgubio borbu za život.

Dušan Pekić (1980 - 2000)

Dušana su producenti uočili na ulicama Zemuna, i pozvali na audiciju za film "Rane". On je dobio ulogu Pinkija, koja ga je obeležila za sva vremena. Dušan je posle ove uloge postao miljenik cele nacije i poželeo je da se upiše na Akademiju. Međutim, snovi su se srušili u jednom trenu. Za vreme služenja vojnog roka u Kraljevu 26. marta 2000. godine, Dušan je otišao da spava i više se nikad nije probudio. U trenutku smrti imao je samo 19 godina. Pojavile su se glasine da se predozirao heroinom, a njegovi prijatelji su tvrdili da je ugušen, međutim, zvanična potvrda o uzroku Dušanove smrti nikada nije ugledala svetlost dana.

Davor Dujmović (1969 - 1999)

Davor je bio povučeni mladić, koji se od detinjstva bavio muzikom, a muzička školu koju je pohađao nalazila se ispred zgrade u kojoj se u to vreme održavala audicija za film "Otac na službenom putu". Davor je slučajno završio na toj audiciji i dobio ulogu, tri godine nakon toga doija glavnu ulogu Perhana u kultnom filmu "Dom za vešanje". Ova uloga ga je proslavila i sa samo 18 godina je izabran za jednog od pet najboljih glumaca Evrope te 1989. godine. Početkom devedesetih počeo je da konzumira heroin, sa kog je godinama bezuspešno pokušavao da se "skine". Nakon snimanja filma "Podzemlje" otišao je da živi u Sloveniju, gde je 31. maja 1999. godine izvršio samoubistvo vešanjem. Pre ovog čina dugo se borio sa depresijom i alkoholizmom.

Bekim Fehmiu (1936 - 2010)

Bekim je bio glumačka legenda Jugoslavije, a oprobao se na filmu i u Italiji, kao i u Americi. Osamdesetih godina se potpuno povukao iz javnosti, a 15. juna 2010. se ubio u svom stanu na Zvezdari, tako što je pucao sebi u usta. Svojima je napisao da ih voli i zamilio ih da se ne oglašavaju.

Slobodan Đurić (1944 - 1976)

Slobodan je prijemom na Akademiju otpočeo svoj novi život. Nakon studija, oprobao se na Brodveju, a na letu za Njujork putnici su ga pomešali sa čuvenim Polom Njumenom. Bio je rođeni komičar. Sa samo 32 godine doživeo je stravičnu saobraćajnu nesreću u Zemunu 22. decembra 1976. godine u takozvanoj "Ciganskoj rupi" kada je automobilom upao u nju i poginuo.

Sonja Savić (1961 - 2008)

Legendarna glumica pred kamerama je debitovala krajem sedamdesetih kao tinejdžerka. Osamdesetih se u nekim od kultnih filmova potvrdila kao glumica neprevaziđenog talenta. Javnosti je bilo poznato da konzumira marihuanu, ali je Sonja nažalost koristila i mnogo jače droge. Glumica je 23. septembra 2008. godine pronađena mrtva u svom stanu u Beogradu. Uzrok smrti bila je prevelika doza heroina i morfijuma, a Sonja je tada imala 47. godina.

Ena Begović (1960 - 2000)

Ena je bila hrvatska glumica koja je već za vreme studija dobijala velike uloge na filmovima i u serijama. 1996. godine je izazvala udes u kom je stradao biciklista, i bila je osuđena na 4 godine uslovne kazne. Kada je kazna istekla, Ena se ostvarila u ulozi majke i dobila ćerku. Samo 45 dana posle porođaja, 15. avgusta 2000. Ena je doživela stravičnu saobraćajnu nesreću. Auto u kom su se nalazili Ena, beba i majka survao se u provaliju, pošto su mu na uzbrdici otkazale kočnice. Ena je izgubila život, a njena ćerka i majka bile su teško povređene.

Marinko Madžgalj (1978 - 2016 )

Večiti dečak među glumicima, kako su ga kolege zvale izgubio je bitku sa opakom bolesti u jeku popularnosti. Voleo je da peva, igra, glumi, a onda je saznao da boluje od opake bolesti. Bio je u braku sa koleginicom Dubravkom Mijatović sa kojom je dobio ćerku. Par se razveo posle nekoliko godina,a nesrećni trenutak nastupio je kada su mu lekari saopštili da mu je ostalo još tri meseca života, ali ih je on iskoristio do poslednjeg daha. Snimao je seriju u Crnoj Gori, išao je na hemioterapije i uradio nešto što je sakrio od mnogih, a što mu je bilo jako važno - 20 dana pred smrt se krstio u manastiru Ostrog, iako je zbog slabosti to jedva izdržao.

Nebojša Glogovac ( 1996 - 2018 )

Nebojša Glogovac rođen je 30. avgusta, 1969. u Trebinju, u porodici sveštenika Milovana i krojačice Milene Glogovac. On je desetak dana pred smrt hitno primljen u Institut za onkologiju, a tada su mediji pisali da je glumac teško bolestan i da je njegovo zdravstveno stanje ozbiljno. Kako se kasnije saznalo, glumac je oboleo od karcinoma pluća, a do samog kraja je bio vedrog duha i nadao se oporavku. U 49. godini nažalost je izgubio bitku. Iza sebe je ostavio neutešnu porodicu, suprugu i troje dece, kolege, ali i veliku publiku kojaga je obožavala.

Autor: N.Brajović