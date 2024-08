Jelena Tomašević prvi put otvoreno o teškim trenutcima: Dok su suze neprekidno tekle, pismo je bilo moja jedina svetlost u tami!

Pevačica Jelena Tomašević retko iznosi detalje o svom privatnom životu, a gotovo je nikad nismo videli kako plače.

Ni radosnice, pa čak ni one obavijene tugom suze Jelene Tomašević nemoguće je videti pred kamerama.

Pop zvezda i kantautorka od samog starta za javnost je stvorila jedan imidž kojeg se slepo drži. Daleko od toga da se ona pretvara ili pak glumi, jednostavno odabrala je da se publici predstavlja na jedan način.

Jelena je je otkrila i neke razgovore sa pokojnim ocem kojih se rado danas seća.

- Sećam se jednom kada sam imala jednu situaciju, privatnu, jako sam često plakala - počela je priču pevačica pa objasnila:

- Zvala sam roditelje da im to ispričam i onda mi je tata napisao pismo.

- To me je strašno bilo potreslo, kada mi je to pismo stiglo na kućnu adresu i gde počinje rečima “U zlu se ne podaj, u dobru se ne uznesi”.

- Uvek je govorio da moraš da znaš odakle si potekao, da znaš ko su ti baba, deda, brat i ta veza to je temelj porodice. Zahvalna sam mu na tome - zaključila je.

Autor: N.P.