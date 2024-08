U izuzetno lošem stanju: Bora Čorba se bori za život, za Pink.rs se oglasio njegov menadžer i otkrio sve!

Roker Bora Đorđević, poznatiji kao Bora Čorba, trenutno se nalazi u bolnici u Sloveniji zbog pogoršanog zdravstvenog stanja.

Prema poslednjim informacijama, Bora Đorđević je priključen na respirator zbog komplikacija. Sada se za Pink.rs oglasio i Borin menadžer Bane Obradović koji nam je otkrio u kakvom je stanju čuveni roker:

- Bora je na respiratoru, zbog komplikacija uzrokovanih hronično obstruktivnom bolesti pluća.U Kliničkom centru Ljubljana je, a pluća su mu u izuzetno u lošem stanju - rekao je Bane.

Frontmen grupe Kerber, čuveni Gale otkrio je u kakvom je stanju Bora:

- Nije Bora dobro, nikako nije dobro. Ne bih otvarao previše tu priču, ne vidim kako bi mogao da ozdravi. On je stvarno veliki borac, mi smo dobri drugari. Nisam mogao do njega da dođem, baš je bolestan, u bolnici je, u Sloveniji. Nema onih pozitivnih vibracija da će to izaći na dobro - rekao je Gale.

Autor: N. Brajović/D.Bošković