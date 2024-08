Melina Džinović se preselila na Azurnu obalu: Ovo su detalji novog života Hrisove bivše žene

Melina Galić, nekada Džinović preselila se na Azurnu obalu!

Melina nakon burnog i medijski ispraćenog razvoda od čuvenog pevača Harisa Džinovića sada uživa na Azurnoj obali ili ti Francuskoj rivijeri.

- Melina sada živi na Azurnoj obali, preko mesec dana je tamo. Videli ste i sami nije se oglašavala povodom razvoda od Harisa. Jednostavno žena je ostavila sve iza sebe i krenula dalje. Ima planove za svoju budućnost, želi da živi i uživa u životu, raduje se svemu onom novom što joj donosi ovaj novi početak. Preseljenje nije mala stvar, ali ona se lako adaptirala. Novi ljudi - kaže dobro upućen izvor za "Blic".

Inače, Melina Džinović godinama gradi ime u svetu mode, a o povezivanju sa Harisom u medijima i te kako je imala stav.

- Meni ništa nije draže nego da budem supruga Harisa Džinovića. Ne znam zašto je to sporno? Žene se bune kada ih nazivaju po suprugu - kazala nam je Melina jednom prilikom.

- Ja sam prvo supruga jednog velikog čoveka u svakom smislu, ne samo po karijeri, i meni je ponos toliki da ne mogu da vam objasnim. Mene Haris zove Melša i ja se javljam na telefon sa: "Ćao, ja sam Melša Harijeva", a s druge strane to kako će vas zvati niti ruši, niti pravi vaš identitet - dodala je tad Melina.

U jeku priča o razvodu, Haris je pričao o razilasku sa bivšom suprugom.

- Ne sretnemo se kada legnemo da spavamo. Mi imamo veliki komfor, pa svako ima svoju sobu. Ako hoće da spava, da se tušira, kupa, radi svašta nešto u svom intimusu... Svako je hteo da ima svoju sobu, a ako nekom treba s**s, zbližavanje, to nije nikakav problem. Dođi u moju sobu, ili ću ja u tvoju. Pa mislim da je to jedan još nivo lepše - rekao je, između ostalog, Haris- Ja ne znam zašto se digla tolika frka, to je jedan običan proces, jedan običan razvod. Ima stara izreka "Prevareni muž zadnji sazna", nije to neko izmislio bezveze. Nemojte ništa da me pitate o razvodu, pitajte Melinu, nisam ja nju ostavio nego ona mene, ona zna sve. Nisam spreman za novu ljubav, principijalno ne - rekao je Haris za "Blic", pa nastavio:

- To nije nimalo lak period kada se sve rastura, ali nema veze. Muzika i moji nastupi su jedna velika inspiracija i zaštita, naročito ako se ljudi raduju tvojim pesmama. Sa Melinom se nisam čuo, ništa me ne zanima. Što vas ne ubije, to vas ojača. Iz jedne bitke sam izašao živ i zdrav, nisam izgubio tu bitku, to je motivacija za sve i za život - izjavio je pevač.

Autor: N.Brajović