Njenoj mami sam rekla da je bezbednija u mom klubu nego u gradu: Branka Blek otkrila koja je to naša pevačica radila u njenom striptiz baru!

Ovo niste znali!

Najpoznatija srpska striptizeta Branka Blek Rouz je i vlasnica striptiz bara u kom je, kako je ispričala, svojevremeno radila i poznata pevačica Mimi Mercedez.

- Mimi je došla kod mene i mogu da kažem da je i tada bila vrlo profesionalna. Njena majka kada je čula za to, došla je kod mene i ja sam objasnila da je njena ćerka bezbednija kod mene u klubu nego u gradu. Kod mene je pravilo da nema prostitucije i narkotika, čak i testiram na narko test ne samo plesačice već i sve zaposlene. To je meni jako važno jer mogu da kažem da sam porodično istraumirana na tu temu jer je moj mlađi brat bivši zavisnik i znam kolika je to muka. A da, istina je da je dolazila da pleše i ćerka Maje Odžaklijevske – otkrila je Branka.

Mimi je javno govorila o nekadašnjem poslu.

– Nije me na striptiz naterala ni glad ni ljubav, već racionalna kalkulacija. Smučilo mi se da nemam pare za neke stvari koje želim, razmišljala sam dugo o tome koji posao bih mogla da radim bez veze, a da plata bude veća od 20.000 – rekla je Mimi u jednom intervjuu za Ekspres jednom prilikom.

Inače, Branka Blek Rouz svojevremeno je šokirala da su je jednom gledali drugovi njenih sinova dok je izvodila tačku u striptiz klubu.

- Moji sinovi se nikad nisu ljutili na mene što sam izabrala da budem striptizeta, jer sam s njima uvek otvoreno pričala o svemu. Jedan dečko iz odeljenja mog mlađeg sina slao mi je ljubavne poruke preko društvenih mreža. Otišla sam u školu i sve ispričala njihovom razrednom starešini i direktoru. Tada sam rekla sinu da slobodno može da pozove sve drugare da odgledaju moj šou, kako više ne bi imali predrasude i da se ne bi dešavale neprijatne situacije. Na moj nastup je došlo celo odeljenje, neka deca su čak povela i roditelje. Od tada su svi dolazili jednom mesečno da me gledaju kako igram i moja deca više nikada nisu imala problem s tim što im je majka striptizeta - ispričala je Branka.

Autor: N.P.