Džehva kao domino dama: Zbog ovog vrelog snimka gore mreže, obukla crnu kožu i stavila lance! Haos (VIDEO)

Teodora transformacijom oduševila fanove!

Teodora Džehverović, neretko je u žiži javnosti zbog provokativnih fotografija, koje se svakodnevno komentarišu, a njoj to, očigledno, prija, pa nastavlja da šokira.

U nekoliko navrata se i njena majka Gordana Džehverović oglašavala tim povodom i otkrila da joj često ne prija ćerkino ponašanje.

- Scena je scena, to je šoubiznis, na to sam navikla. Ima ona strahopoštovanje prema meni, sasluša me kad god joj održim predavanje - kaže Goca.

Pevačica ne mari za komentare i na Instagramu često postavlja video klipove i fotografije koji znaju da budu na ivici erotike.

Ovoga puta je iznenadila sve na TikToku svojim stajlingom koji ju je promenio do neprepoznatljivosti.

Teodora je obukla kostim koji je ceo bio u lancima, šnalama i nitnama a na glavi je imala kratku crnu periku sa šiškama. Zavodljivo je zaplesala i uvijala se ispred kamere, a komentari ispod objave su samo pljuštali.

"Učinilo mi se da je Ema Radujko", "Boginja", "Ista Sanja Aleks", "Meni si prelepa", "Domino dama", "Trebalo mi je nekoliko sekundi da shvatim ko je" i mnogi drugi...

Autor: Andrea Nikolić