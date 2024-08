Marija Šerifović zamalo tragično okončala život zbog DIJETE: Pevačica progovorila o teškim trenucima u kojima joj je zdravlje bilo ugroženo!

Pevačica Marija Šerifović drastično je smršala, a jednom prilikom je otkrila da je jedna dijeta umalo koštala zdravlj

Marija Šerifović otkrila je detalje dijete koje se prodržavala 22 dana kako bi smršala pred snimanja spotova za svoj poslednji album.

- Bila sam 22 dana na ekstremno strogoj dijeti pre početka snimanja spotova. Došao je na red prvi spot koji smo snimali Matija Cvek i ja za numeru „Pola sunca”, a onda su naši prijatelji poslali ketering i oni imaju strašno dobre uštipke - rekla je Marija tada u emisiji „Blic dan”, pa nastavila:

- Pojela sam jedan, stigla sam kući, a sutradan sam snimala spot za pesmu „Idi dok te volim”. Zaspala sam negde oko 23 sata, a oko jedan iza ponoći su me probudili stravični bolovi u stomaku. Povraćala sam i sve što ide uz to, otišla sam u noćno dežurstvo, dobro svi znamo o čemu je reč. A onda sam tek oko pola četiri zadremala. Međutim, tokom noći sam se budila i bila sam bleda kao krpa – istakla je pevačica, koja je ipak morala da ide na snimanje spota.

- Doneli su mi infuziju, klometol... Ne znam ni šta su mi sve radili, to je možda jedan od najtežih dana u mom životu. Mislila sam da neću preživeti - zaključila je Šerifovićeva.

O surogat majčinstvu

Podsetimo, Marija je sina dobila pomoću surogat majke, a kako to u Srbiji nije dozvoljeno, te javnost ne zna kako tačno surogat majčinstvo funkcioniše, pevačica je nedavno gostujući u emisiji "Amidži šou" otvoreno govorila na tu temu.

- U Americi sam od 2014., to tada nije bilo aktuelno. Nemamo dovoljno vremena da detaljno pričamo o ovome, da ispričam sve, možda će nekome to pomoći, vrlo verovatno da bi. Sve što sam uradila, uradila sam po savetu u tom trenutku najboljih doktora u SAD. U mom jedinom intervjuu rekla sam, nakon nekih pokušaja neuspelih, jedno jedino rešenje je bilo to - rekla je Marija, a potom objasnila:

- Užasno mi smeta što na Balkanu, uz dužno poštovanje svim normalnim, civilizovanim ljudima, ljudi sede ispod kamena. Ja sedim u Americi, sunčam se i čitam kako ljudi sede u dnevnicima, emisijama, jutarnjim programima i govore kako je ta žena vezana za radijator, kako je ona maltretirano lice, kako je to... Gospodo draga, radi se o proceduri koja zahteva na hiljade dokumenata, potpisanih papira. Moja surogat majka je imala svakoga dana masaže, čistačicu u kući... Tamo se ne radi o robovlasništvu - rekla je Marija.

Autor: Iva Stanković