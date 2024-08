Marko Gvozdenović, sin Snežane Đurišić, ima burnu prošlost. On je u nekoliko navrata otvoreno govorio o problemima s alkoholom koji su uzrokovali loše odnose sa majkom, a malo ko zna da je kao mlad doživeo saobraćajnu nesreću u kojoj je stradala njegova tadašnja devojka.

Kako pišu domaći mediji, ovaj tragičan događaj ostavio je dubok trag u njegovom životu i odnosima sa bliskim osobama.

Marko je nakon nesreće završio u bolnici, gde su se lekari borili za njegov život. Snežana Đurišić, njegova majka, danima je bdila kraj njegovog kreveta, moleći se za njegov oporavak.

- Lekari su mi rekli da je moj sin imao 1 odsto šanse da preživi, ali ja sam bila ubeđena da će ostati živ, čak i dok sam ga gledala na aparatima - rekla je Snežana.

- Kada je moj sin bio u krevetu, satima sam razmišljala zašto nam se to dešava. Taj događaj sam veoma teško podnela, ali on me je i očvrsnuo. Da li je to bila posledica mojih nada ili intuicije, ne znam. Bogu hvala, izvukao se, mada znam da će me taj događaj pratiti dok sam živa. Svako ko ima porodicu, može da pretpostavi kako sam to podnela i svaki razgovor na tu temu potpuno me utuče. Kada se sve završilo, zaključila sam da sam jača od svega i da smo ipak srećni jer smo zajedno živi i zdravi.

Pevačica je iskoristila priliku da apeluje na sve ljude da za volan ne sedaju pod dejstvom alkohola.

- Čisto sumnjam da se danas moj sin vratio svom životu, mislim da još nije. Bili su to strašni dani za našu porodicu, a pogotovo za porodicu, koja je izgubila svoje dete Jelenu. Zato apelujem na sve da ne voze ako su pili i ne sedaju u kola s nekim ko je pio. To su najteži trenuci u mom životu – zaključila je pevačica.

U medijima je kružila priča da ga je majka izbacila iz kuće, a Gvozdenović je to demantovao.

- Ne, nikada se to nije dogodilo. Bilo je momenata kad ne razgovaramo, kako nije. Kada je moj otac umro, ja sam tražio neka svoja prava, ona neka svoja, ali mislim da je toliko glupo pričati o tome, to je iza nas. Ništa, plivaj dalje, mnogo godina je prošlo. Ona je sada savršen drug, bila je majka, sad je drug, sve je okej. Hvala joj za sve - reka je on u ispovesti za "Telegraf" svojevremeno.

Autor: Darko Tanasijević