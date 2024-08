Sluškinje me nose do frizerskog salona: Naša influenserka ne prestaje da intrigira, otkrila šok detalje bračnog života sa milionerom

Često je na meti negativnih komentara svojih pratilaca

Influenserka Milica Polskaja porodila se nedavno peti put i na svet donela još jednu devojčicu.

Ona je vrlo aktivna na društvenoj mreži Instagram gde neretko komunicira sa svojim pratiocima.

Milica često pokazuje u kakvom luksuzu uživa, a zbog toga je često na meti kritika. Jedna obožavateljka ju je pitala da joj pomažu služavke u odgajanju dece, ali je njen odgovor mnoge nasmejao.

- Ne funkcionišem bez sluškinja. Danas sam morala i da se farbam, pa su me donele do ovde, pošto ne koristim automobil, već samo sluškinje. A pošto su one bile zauzete nošenjem mene do salona, unajmili smo još tri sluškinje da sede sa decom - glasio je urnebesan odgovor sprske influenserke.

Milica je uvećala usne, grudi, a o drugim zahvatima nije pričala, međutim, jednom prilikom je objavila fotografije na kojima se vidi kako je izgledala u prošlosti.

- Što se tiče mojih grudi, deka je sestri i meni ostavio određenu sumu novca u banci koju smo mogle da potrošimo kada napunimo 18 godina, a ja sam rešila da ih potrošim na operaciju, tako je i nastala izjava 'Deka mi je kupio prve grudi - objasnila je influenserka jednom prilikom i dodala:

- Ne planiram još uvek ništa više da radim na sebi, ne želim da preterujem. Uradila sam nos, usne i grudi i trenutno sam zadovoljna svojim barbi izgledom.

Autor: Andrea Nikolić