Naš pevač izboden nožem: Napadnut na slavlju, šok detalji teraju jezu u kosti

Pevač Dejan Živić se na estradu probio duetskom pesmom "Srce balkansko" koju je otpevao sa Ćemom, a onda nestao sa scene i godinama živeo u inostranstvu.

Ipak, pored lepih stvari koje ga vezuju za estradu, bilo je i onih koji bi najradije zaboravio da može. Dejan je sada pričao o nemilom događaju koji mu se dogodio na jednoj privatnoj proslavi koja, srećom, nije imala tragični ishod.

Naime, u Berlinu gost koji je bio u pijanom stanju s leđa je napao pevača i povredio ga nožem.

- To je bilo 2009. godine u Nemačkoj, ne znam ni kako se to dogodilo. Samo znam, da je ničim izazvan gost koji je bio vidno u alkoholisanom stanju napao mene sa leđa. Ubo me nožem čovek, nož se zabio u rebro, srećom nije oštetio ni jedan vitalan organ- rekao je pevač za Grand.

Od tada Dejan Živić pažljivo bira sa kim sarađuje.

- Srećom pa je obezbeđenje reagovalo tako da se na tome i završilo. Iskreno od tada pazim gde nastupam i ne želim da pevam u svakakvim lokalima. Znate, ja sam pevač po koga su slali privatni avion da pevam za neke uticajne ljude na par sati i odmah nakon svirke su me vratilli kući. Ne želim da neko misli da sam nadobudan, ali samo kažem da volim da nastupam na pristojnim i kulturnim mestima. Dugo sam u poslu, ljudi su zadovoljni mojim nastupima i zato kad me pitaju što me nema svuda da nastupam, prosto ne želim ako uslovi nisu adekvatni i pristojni- završio je Živić izlaganje za Grand.

Autor: Andrea Nikolić