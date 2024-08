Bez dlake na jeziku!

Gordana Uzelac je u najnovijem izdanju podkasta pod nazivom "BEZ LJUTNJE, MOLIM SA GORDANOM UZELAC" ugostila Predraga Sarapu, novinara i voditelja Jutarnjeg programa televizije Pink koji je otvoreno i bez ljutnje govorio o svom privatnom životu, poslu, uspehu, supruzi, ali i teškim situacijama sa kojima se borio.

Između ostalog, Sarapa se prisetio jednog peha, kada je pomešao dve pevačice - Jelenu Tomašević i Milenu Ćeranić. Naime, Jelenu je tada pogrešno najavio, a sad se prisetio te situacije, pa se osvrnuo i na to koju on muziku sluša, ali i na pesme Zdravka Čolića.

- Jelenu Tomašević sam nazvao Milena Ćeranić. Ne znam kako se to desilo. Dea me gleda i čudi se. Sad kad je gostovala da promoviše novi album, rekla je da mu kažu da je pogršnmo ne predtsavim. Ja ne slušam tu vrstu mzike, ja slušam stari rok, ja sam iz tog doba. Nama je tih godina iznad svega bio Pink Floyd i Led Zepelin. Zdravko Čolić nam je bio seljana, mi to nismo mogli da slušamo, bilo nam je to dno dna - rekao je Sarapa i dodao:

- Rok volim i da sviram i da pevam. U kafani volim prave narodnjake, ne mogu pop mziku, a nije mi jasno ni šta ovi mladi pevaju - poručio je voditelj.

Na početku teksta pogledajte detaljnije!

Autor: Milica Krasić