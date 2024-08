Volela bih kad bi neko stavio njegovo ime i prezime, neka piše OTAC DETETA MILJANE KULIĆ: Goca Tržan BRUTALNO o bivšem mužu Ivanu Marinkoviću

Bez zadrške!

Pevačica Goca Tržan izbegava da priča o odnosu sa bivšim mužem Ivanom Marinkovićem sa kojim ima ćerku Lenu, a nedavno je otkrila da joj smeta što on nosi titulu "bivši muž Goce Tržan".

- "Oduvala" bih bivšeg muža. Da mi se makne iz vidokruga. Već 13 godina trpim ozbiljno medijsko nasilje, zahvaljujući njemu, iako sam 13 godina razvedena od njega. Samo četiri godine smo bili u braku. On je, po rijalitima, zahvaljujući tome što sva što priča o meni, njemu su dali određeni novinari savet da ide i da blati i da priča kojekakve gluposti, da bi ušao u medije, zbog toga su ga pozvali u prvi rijaliti. Volela bih kada bi neko stavio njegovo ime i prezime, a da ne piše bivši muž Goce Tržan. Evo, neka piše otac deteta Miljane Kulić, ne znam, učesnik rijalitija, čovek koga je tukao Aca iz Amadeusa... Eto, to bih volela. To bi mi baš značilo - rekla je Goca, koja se potom osvrnula na negativne komentare koje dobija na društvenim mrežama.

- Desilo mi se nekoliko pogrešnih veza u životu, koje su me onako rastavile na sitne delove. Ali, to je bila dobra škola, tako da sam naučila i sada umem da prepoznam ono što je suštinski kvalitetno kad mi se desi. Da mi ljudi kažu nešto ovako, lice u lice bi bilo drugačije, drmnula bih šamarčinu, da pala bi u nesvest. Zato što ne možeš da sa mnom tako razgovaraš. Ljudi su kukavice, to je najveći problem. Slušala sam Majka Tajsona, koji je pričao da su socijalne mreže upropastile ljudske karaktere, možeš da budeš nasilan, možeš da budeš uvredljiv bez ikakvih posledica. Jer ko bi smeo Tajsonu da kaže: "p***o jedna"? Znači, odma ide iz okreta! Da ne pričam o vređanju dece, porodica, nedopustivo - poručila je ona za Alo.

Goca: "Ivanu su vezivali lisice"

Podsetimo, Goca je nedavno otkrila nove detalje iz bračnog života sa Marinkovićem.

- Ivan se razboleo. Dobio je encefalitis, odnosno upalu mozga te vrste koja je bukvalno jeziva. Nisam mogla da ga izvedem iz kuće i odvedem kod doktora, jer on mene nije čuo uopšte, bio je kao ranjena životinja. Ne govori, ne mogu da objasnim šta je to uopšte. Bukvalno kao da si životinju doneo iz šume u kuću i ona se opire, a pri tom ima neverovatnu snagu. Dan pre toga je imao magnetnu rezonancu, jer mu je ispadala hrana iz usta, mešao je red reči u rečenici. Taj encefalitis je jeziv. Zvala sam kumu i kuma, da mi pomognu, tada sam još dojila bebu i nisam mogla sama. Na kraju smo pozvali i Hitnu pomoć. Ljudi nisu mogli da mu izvade krv, koliko se opirao. Sumnjali su na manjak šećera u krvi. Pošto ni Hitna nije mogla da ga izvede iz kuće. Kada je došla policija, vezali su ga lisicama i u gaćama ga izveli iz kuće, spremni da ga vode u „Lazu Lazarević“, misleći da je lud. Sreća da je kum krenuo za njima i objasnio im da on mora u Hitnu, jer mu nije dobro - rekla je Goca u jednoj emisiji.

