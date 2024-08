S njom nije lako: Jovana Jeremić priznala da je ljubomorna, pa potkačila Draganove bivše!

Bez dleke na jeziku!

Jovana Jeremić u srećnoj je vezi sa biznismenom Draganom Stankovićem, od kog se retko kad odvaja.

- Ljubomore ima. Ja sam bolesno ljubomorna, posesivna sam. Ne pokazujem to, ćutim, dok ne prikupim argumente u svoju korist i onda pucam, ali u našoj priči nema mesta tome, Dragan je prošao puno u životu, izabrao je ono što mu odgovara - kazala je nedavno Jovana.

- U posesivnom sam fazonu, što je moje, to je moje, tuđe neću, svoje to ne dam. Kako drugačije? Muškarac u mene treba da gleda kao u ikonu na zidu, ja sam to zaslužila, valjda sam ja umela sa njim, pa sam takav sistem gledanja i zaslužila svojim požrtvovanjem. To mu i uzvraćam, on je meni sve na svetu. Svuda idemo zajedno, maksimalno smo posvećeni jedno drugome i čuvamo našu ljubav. Danas je ljubav retkost. Mi smo starinski par, jedno drugome sve pričamo, ta strogost vlada i sa njegove i sa moje strane. Ja samo tako umem. Za mene nije ljubav da puštamo da svako radi šta hoće - dodala je voditeljka "Pinka".

Ne mašta o njihovoj svadbi, a "potkačila" je Draganove bivše.

- Da li ću vas pozvati na svadbu? To morate Dragana da pitate. Tu se muškarac pita. Nikad nisam bila žena koja nešto traži i juri, niti mi je to bio imperativ... Sve žene koje su sa njim bile su želele samo da se udaju za Dragana Stankovića, ja sam Jovana Jeremić bila i pre ove veze, firma sam u firmi, brend za sebe, ako se udaja desi desiće se, ako ne ništa. Prioritet mi je da budem srećna. O tome su razmišljale neke eks paćenice, kojima je domet bio u životu da se dobro udaju, ali moraju da nauče jednu lekciju, da moćni muškarci nikada takve ne žene nesrećnice, nego isključivo moćne i jake žene - jasna je bila Jeremićeva.

Autor: S.Z.