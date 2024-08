Vesna Zmijanac besplatno nudi Zorici Marković deo placa na Bukulji, evo detalja njene neodoljive ponude

Zorica Marković odlučila je da promeni mesto prebivališta zbog, kako je rekla, gužve koja se stvorila u naselju u kom je nekad vladao mir, a onda joj je Vesna Zmijanac iznela primamljiv predlog.

Markovićevu nervira što se oko njene kuće zidaju nove zgrade. Ona je to ispričala svojoj koleginici Vesni Zmijanac, koja joj je ponudila deo placa na Bukulji kako bi sazidala dom za sebe.

- Oko mene nije više mir kao što je nekad bio. Grade se zgrade i meni se to ne sviđa. Stalno se čujem sa Vesnom, rekla sam joj da hoću da bežim odavde i da tražim plac i ona meni kaže: "Gde ćeš ti? Majkić, ti si luda, ja ovde imam dva hektara, uzmi koliko hoćeš" - priča Zorica za Svetski radio i nastavlja:

- Ja joj kažem da ću uzeti, ali da ću da platim, a ona meni kaže: "Ne, ne nećeš ti da platiš, uzećeš koliko hoćeš, nema šta da plaćaš." Hvala joj mnogo na tome, to mi ni najrođeniji nisu ponudili. Ali, ako se to bude desilo, svi ćete da dođete da vidite kako ona i ja živimo. Ja ću neki mali kućerak, a ona će u svojoj vili. Same smo, to bi bilo sjajno da stare dane nas dve dočekamo zajedno. Nema ko da se ljuti, Nikolija neće sigurno, a moji se takođe neće ljutiti jer za njih već zidam nešto - kroz osmeh je rekla pevačica.

Podsetimo, dugo se pričalo da Vesna i Zorica nisu u dobrim odnosima, i to zbog 3.000 dinara, ali na te priče je stavljena tačka kad se Zmijančeva pojavila u kafani kod Zorice, gde je nastupala. Nakon toga, Zorica je za domaće medije do detalja ispričala sve o aferi "3.000 dinara", zbog koje su navodno bile u svađi.

- Vesna i ja se znamo punih 35 godina, to prijateljstvo je neraskidivo i ostaće tako dok smo žive. Radile smo zajedno, to zna ceo svet i ljudi koji su prodefilovali, a bilo ih je milion za pet godina u mojoj kafani, gde smo sarađivale više od godinu i po. Imala je svoj svaki četvrtak. Nakon duže pauze stvorila se prilika i, što se tiče objekta i mojih partnera, da Vesna može da nastupa. Dogovorile smo se da ona svake subote nastupa u mojoj drugoj kafani. To bi se desilo svakako i da joj nije otkazan koncert na Tašmajdanu - rekla je svojevremeno Markovićeva, pa se osvrnula na njihovu "svađu".

- Mi smo najbolje prijateljice bile i ostale. Ona i ja nikada nismo imale nikakav nesporazum, zbijale smo šale na konto te priče. Kao što znate, kurs se menjao, danas je 117, sutra 118, evro raste, pada, neka razlika, sića je bila manje uplaćena. Nekih 2.000-3.000 dinara manje je uplaćeno, ali nas dve smo se tome smejale i zbog toga nikada nije bio doveden naš odnos u pitanje. Saradnja će trajati dokle god ona bude želela. Spoj nas dve je neprikosnoven. Ona ne nastupa ovde, ide tamo gde sam ja - stavila je tada tačku na priču o aferi Zorica.

Autor: Darko Tanasijević