Raspadala sam se zbog razvoda: Goca Tržan otkrila sve o ljubavi sa 14 godina mlađim suprugom, priznala ko je strožiji u Leninom vaspitavanju! (VIDEO)

Turbulentan život!

Pevačica Goca Tržan iza sebe ima brak sa Ivanom Marinkovićem sa kojim ima ćerku Lenu, a svog sadašnjeg supruga Rašu Novakovića upoznala je baš kada je prolazila kroz razvod.

Goca Tržan jednom prilikom je govorila o tome čime ju je 14 godina mlađi Raša osvojio.

- Raspadala sam se jer sam se razvodila u tom trenutku, ali on je tome pristupio toliko otvoreno, toliko iskreno i hrabro i potpuno bez zadrške da me je to osvojilo posle izvesnog vremena. Nisam znala zašto bih ga odbila - prisetila se pevačica tada.

Raša njenu ćerku Lenu gleda kao svoje dete.

- Vrlo je posesivan i zaštitnički nastrojen otac. Čim ona pomene nekog dečaka on se odmah naježi, a ja mu kažem: “Aman čoveče, pusti je. Raša je čovek koji ume vrlo lepo da balansira između nas dve, naročito kada obe pošizimo – priznala je Goca Tržan u emisiji “Na večeri kod“.

Autor: Nemanja Šolaja