Dijeta koja topi kilograme: Nataša Bekvalac otkrila tajnu svog vitkog izgleda! Ovoga se morate pridržavati!

Tajna postoji!

Nataša Bekvalac (43) jedna je od najatraktivnijih pevačica na domaćoj sceni, a jednom prilikom ona je otkrila tajnu svog vitkog izgleda.

Nataša Bekvalac ima manje od 60 kg, podelila je na Instagramu svoj plan ishrane koji joj je pomogao da izgubi 10 kilograma. Njen režim ishrane uključuje redovne treninge i pažljivo odabrane namirnice.

Pravila

Natašina dijeta je privukla pažnju javnosti, jer mnogi žele da znaju kako održava svoju liniju. Ona je iznela detalje svoje ishrane koja isključuje ugljene hidrate, ali zadržava raznovrsnost u proteina i povrća. Njen plan je jednostavan i može se pratiti tokom cele nedelje, sa posebnim danom za 'prekršaj'.

Preporučuje konzumaciju mesa, mlečnih proizvoda sa malo ugljenih hidrata, zelenog povrća, jaja, orašastih plodova i obilne količine vode. Ističe da treba izbegavati peciva, voće (osim nedeljom), krompir, soju, pasulj, testeninu, grašak, pirinač, grickalice, slatkiše i sokove.

"Teško je biti samohrani roditelj"

- Ja sam u roditeljstvu sama. Ta uloga mi je najvažnija, kao i svakoj normalnoj ženi. To je energija koja te poprilično obuzima. Maksimalno sam posvećena i poslu koji radim već 20 godina na vrhunskom nivou. To su dve stvari koje me ispunjavaju i obuzimaju. Muskarac mora biti magičan da bih mogla da ga uglavnim u svoj raspored - rekla je Nataša.

Autor: S.Z.