Bila na venčanju princeze i šamana: Emina jahović oduševila sve svojim izgledom (FOTO)

Norveška princeza Marta Luiz se udala za dugogodišnjeg verenika, samoprozvanog šamana iz Kalifornije Dureka Vereta u gradu Giranger, uz prisustvo članova kraljevskih porodica Norveške i Švedske, a među brojnim poznatim ličnostima bila je i pevačica Emina Jahović.

Njihovu vezu od početka prate brojni skandali, jer se Marta odrekla norveške krune zbog šamana Duraka, koji je dobro poznat u Holivudu.

Venčanje je održano u velikom belom šatoru u Girangeru, gradu na obali fjorda koji je proglašen za svetsku baštinu Uneska. Marta Luiz je nosila tradicionalnu belu venčanicu i tijaru koju joj je poklonio deda, kralj Olav, za njen 18. rođendan, dok je Durek nosio crno odelo sa pozlaćenim pojasom i kravatom.

Emina se na venčanju pojavila u zelenoj toaleti sa skupocenim nakitom. Oko vrata je imala moćnu ogrlicu sa smaragdima. Kasnije se pevačica presvukla u kratku crnu haljinu koja je dodatno istakla njene duge i zategnute noge. Oko vrata je stavila i bisere, dok je na nogama imala salonke. Elegantno i sa stilom.

Emina Jahović jednom prilikom otkrila je da joj nesebičnu podršku u potrazi za unutrašnjim mirom pruža duhovni učitelj, šaman Durak, uz čiju je asistenciju porinula u najskrivenije delove svog bića.

- Bilo je to pomalo zastrašujuće iskustvo, ali izuzetno inspirativno. Svako od nas u sebi ima duhovnog vođu koji se prikazuje u vidu karakteristika neke životinje. To, međutim, nije statično, već promenljivo, u zavisnosti od faze u kojoj se nalazimo. Reč je duhovnom putovanju na kojem se susrećete sa životinjom koja opisuje vaš karakter. Na “Jutjubu” postoji mnogo video-klipova koji vam u tome mogu pomoći, dok sam ja to uradila sa svojim duhovnim učiteljem koji me je vodio kroz to jedinstveno iskustvo. Pomogla mi je da vizualizujem atmosferu u kojoj sam se susrela sa životinjom koja vlada mojim bićem, odnosno opisuje moju unutrašnju snagu. To je bio vuk. Oduvek volim životinje, ali nikada ranije nisam osetila toliku ljubav prema nekoj od njih. Očekivala sam da ću biti vrabac, ali ispostavilo se da sam mnogo snažnija nego što sam mislim. Šalu na stranu, kada sam saznala šta vuk predstavlja, shvatila sam da mi taj opis zapravo u potpunosti odgovara. Dopalo mi se ono što sam čula, rekla je jednom prilikom za Hello.



Autor: N.Brajović