Jeste vi ljudi normalni, bre?! Goca Tržan ocrnila današnje trendove roditeljstva!

Ona je ipak za staromodno vaspitanje!

Pevačica Goca Tržan progovorila je o roditeljstvu i istakla da sve veći broj roditelja prati trendove u vaspitanju.

- Jeste vi ljudi normalni, bre?! Jeste vi pobesneli, čoveče?! Pa treba ta deca vaša jednog dana nekoga da leče, nekoga da savetuju, nekome da urade... Pa kako će znati da urade, ako ne zna kada greši? Ako ne zna da se izbori za sebe, ako ne zna da nauči! Naša deca neće da uče. To su ovi novi trendovi u vaspitanju. Kao što imaš trendove u ishrani, prvo se nije jela svinjska mast, jelo se ulje, pa se onda jeo margarin, jer je to kao bolje od ulja, e sad se opet vraćamo na svinjsku mast. Isto je to moda sa vaspitanjem - rekla je Goca Tržan.

Goca inače iz prvog braka ima ćerku Lenu koju je dobila sa rijaliti takmičarom Ivanom Marinkovićem.

Autor: Iva Stanković