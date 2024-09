MOJ BRAT JE PREMINUO U SNU: Goca Tržan sa suzama u očima progovorila o porodičnoj tragediji, iznela bolne detalje

Pevačica Goca Tržan jednom prilikom je progovorila o bolnoj temi i otkrila da je njenu porodicu zadesila velika tragedija kada joj je brat preminuo u snu.

Goca Tržan je u jednoj od svojih emisija ugostila ljude sa kojima je razgovarala na temu dijabetesa, a tada je otkrila da je njen brat iznenada preminuo.

- Vasilija je dobila šećer sa 12 godina, sada ima 14,5... Kažem probudila sam se i izmerila sam joj šećer i šećer je bio dva - ispričala je gošća, a Goca ju je upitala: "Zašto si joj izmerila šećer?"- Intuicija me neka vodila, to je ta intuicija, to je nešto... Svaka majka oseća, osećaju i očevi, ne mogu da kažem, ali majke su duboko povezane sa svojom decom.

- Pitam te to iz vrlo ličnih razloga zato što je meni brat preminuo u snu - rekla je Goca sa suzama u očima. Inače, kako je Pink.rs pisao, Goci Tržan je pre sedam godina iznenada preminuo brat od tetke u snu.

- Ja sam se danas oprostila od jedne jako drage osobe u životu i neću ga više nikada videti, ali te je on slušao večeras. Kao što sam se i od Tošeta oprostila. Da sam htela da pevam neku pesmu mom bratu to bi bilo ovo - rekla je tada Goca kada se rasplakala u "Pinkovim zvezdicama".

"Raša je posesivan otac"

Podsetimo, nakon kraha braka sa Ivanom Marinkovićem, Goca je stupila u brak sa Rapšom Novakovićem koji, kako ističe, njenu ćerku iz prvog braka gleda kao svoje dete.

- Vrlo je posesivan i zaštitnički nastrojen otac. Čim ona pomene nekog dečaka on se odmah naježi, a ja mu kažem: “Aman čoveče, pusti je“aša je čovek koji ume vrlo lepo da balansira između nas dve, naročito kada obe pošizimo – priznala je Goca Tržan u jednoj emisiji.

Autor: Milica Krasić