Nove informacije o stanju Goge Sekulić: Vodila sina u školu, pa je udario auto: Jako se potresla, u modricama je i...

Pevačicu Gogu Sekulić danas je u jutarnjim časovima udario automobil "folksvagen kedi" dok je prelazila ulicu na pešačkom prelazu, nakon čega je prevezena u Urgentni centar.

Goga Sekulić će tamo ostati na opservaciji još sigurno nekoliko sati iako nema veće povrede, ali njen menadžer kaže da se jako potresla.

- Dosad sam bio u Urgentnom sa njom. Goga nema krvarenja i prelome, svi organi su joj u redu i svesna je. Udario ju je u levu butinu, tu ima modrice. Jako se potresla, danas je odvela sina u školu i onda se ovo desilo... Uz nju je sestra koja je došla iz Švajcarske, a njen otac će otići po malog. Brine se... - rekao je njen menadžer za Informer i dodao:

- Neće tužiti dostavljača, stao je, pomogao joj je i on se potresao i to do te mere da se rasplakao. Hitna pomoć je brzo došla i odveli su je. Srećom, nije ništa ozbiljno, ali mora da bude na opservaciji nekoliko sati, za svaki slučaj.

Autor: Nikola Žugić