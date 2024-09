Hitno hospitalizovan Bojan Tomović: Lekovi više ne deluju, sad mu strujom stimulišu mozak

Pevač Bojan Tomović završio je u bolnici, pišu domaći mediji.

On se, prema sopstvenom priznanju, leči od bipolarnog poremećaja, a onda kada antidepresivi više ne deluju, Tomoviću blagom strujom stimulišu mozak i hormone sreće.

- Nisam slabić jer sam po peti put u bolnici, nego borac koji je uporan u svojoj borbi iako bipolarni poremećaj spada u neizlečive psihičke bolesti, ali se uz terapiju može živeti sa njim - rekao je Bojan za domaće medije.

Inače, on je u više navrata javno govorio o tome s kakvim se psihičkim problemima suočio i na koje se sve načine lečio.

- Ni najvećem neprijatelju ne bih poželeo da se nađe u stanju koje ja imam. Odmalena sam u bolnicama, na terapijama i nema promene kad je lečenje u pitanju. Moje stanje je takvo da ide od najgore depresije i crnila do najveće euforije. Kad uzimam lekove, ponašam se kao biljka, a kad ih ne uzimam, stanje je još gore. U suštini, terapiju ne smem da preskačem, ali se i to dešavalo, radio sam to na svoju ruku - pričao je Bojan.

- Bilo je dana kad sam samo ležao u krevetu i razmišljao o tome da bi najbolje bilo da se ne probudim. Eto do koje mere idu te crne misli. Ne može to da zamisli zdrava osoba. Depresija je nešto na šta se čovek nikada ne navikne. Nema šta nisam probao, a evo sada sam otišao na privatnu kliniku da vidim kakva će situacija tu da bude. Plaća se, naravno, imao sam neki štek koji sam dao za to i iznosi nekoliko hiljada evra. Znam za mnoge pevače koji su tu dolazili, ali o tome ćute. Naravno, ne bih da drukam bilo koga, ipak je to privatna stvar - izjavio je nedavno Tomović, piše Republika.

Autor: Darko Tanasijević