Blam kakav se ne pamti: Zorana Pavić pokušala da priča na engleskom, pa doživela peh!

Pevačica Zorana Pavić (59) često je u emisijama svojim anegdotama i šaljivim komentarima zasmjavala naciju, te je tako jedan njen blam koji je podelila sa javnosti pred kamerama ostao dobro upamćen.

Pevanje i šoubiznis idu joj od ruke, ali kada su u pitatnju strai jezici, Zorana se ne snalazi najbolje, što je naron imao prilike da vidi.

Naime, zbog nepoznavanja engleskog jezika došlo je do jednog nesporazuma u prodavnici u Turskoj, gde je bila na letovanju.

– Moje znanje engleskog je prilično simpatično i tako sam ja tražila frizera tamo i pitala “Excuse me do you have freezer?“ (što u prevodu sa engleskog na srpski znači “Izvinite, da li imate zamrzivač“) misleći da će ljudi razumeti šta mi je potrebno ako to izgovorim na određen način – kroz smeh je rekla Zorana tada.

