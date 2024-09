Pronađen mrtav dečko naše pevačice: Tada osvanula i oproštajna poruka, a evo šta se tačno dogodilo

Anabela Atijas, poznata pevačica, nedavno je otkrila javnosti detalje o svojoj velikoj ljubavi koja je zauvek promenila njen život. Nažalost, njen momak je tragično nastradao, što je duboko uticalo na Anabelu i njenu percepciju sveta.

Anabela Atijas je otvoreno govorila o periodu kada je njen partner, zbog poslovnih obaveza, boravio u Švajcarskoj. Nažalost, njegova poseta Goraždu završila se tragično, jer je pronađen mrtav. Ovaj događaj je zauvek promenio Anabelin život, ostavljajući je u teškim danima i lišavajući je lepote i bezbrižnosti koju je nekada poznavala.

– On je želeo da završi neke administrativne poslove pred povratak u Švajcarsku. Otišao je u Goražde i pronađen je mrtav. Poginuo je. Od tog trenutka moj život se okrenuo. Sva lepota i bezbrižnost su nestali, a došli su teški dani – istakla je Anabela jednom prilikom za domaće medije.

Malo ko zna da je pevačica numeru "Legenda“ posvetila nastardalom momku, a svaki stih ledi krv u žilama.

– Sve ovo me sad podseća na nešto što davno čula sam ona i on i nesreća potresna priča, dobro znam. Ne, nikada nisam brinula da u toj priči, biću ja, jer to se uvek dešava ne tebi, stalno drugima, sve lakše je sad odreći bez tebe ja nemam šta da me izleči. Kao legenda da se ispriča moja ljubav je sad postala, kao legenda koju svako zna, moja ljubav je sad postala svetlost, tama, druga dva. Ni jedno mi ne odgovara a živim sad u rečima, priči što nema srećan kraj – istakla je ona.

Autor: Nikola Žugić