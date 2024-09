Ovo je poslednja pesma o tebi: Najlepše i najbolnije stihove je Bora Čorba napisao ovoj ženi

Bora Đorđević, frontmen grupe "Riblja Čorba" umro je u 72. godini života. Bora Đorđević, svojim pesmama pomerio je granicu, kada je muzika u Srbiji u pitanju, a mnoge su bile posvećene ženama.

Jedna od njih je i Biljana Nevajda Šević. Kojoj je posvetio "Ostani đubre do kraja", "Dva dinara" i na kraju "Poslednja pesma o tebi".

- Bila sam zatečena kada sam čula tu pesmu. Trideset godina nakon što su iz Borinog pera izašle pesme "Ostani Đubre do kraja" i "Dva dinara druže", moja ćerka, u to vreme novinarka, zakazala je Bori intervju u Sava centru, obećavši da ću se i ja pojaviti. Čim sam ušla, prvo što mi je Bora rekao bilo je: "Napisao sam ti još jednu pesmu." Izvadio je neko parče papira i pročitao mi stihove. U prvi mah sam zanemela, a onda sam se rasplakala. Bila je to najlepša ljubavna pesma koju sam u životu čula: "Posle tebe potop, ništa nije vredno, podmuklo zaboli kao kvarni zubi, istina je da se samo jednom ljubi." Istina je da nisam mogla da verujem da me je toliko voleo, jer mu u mladosti ništa nisam verovala - rekla je jednom prilikom Biljana.

Biografija Bore Čorbe

Borisav Bora Đorđević, poznat i kao Bora Čorba (Čačak, 1. novembar 1952) bio je srpski rok muzičar i pesnik. Đorđević je bio glavni vokal i tekstopisac rok grupe Riblja čorba od njenog osnivanja 1978. godine. Pre toga je bio član muzičkih grupa Suncokret i Rani mraz.

Bio je član brojnih čačanskih i beogradskih pop i rok grupa tokom 1970-ih kao što su Zajedno, Suncokret i Rani mraz (sa Đorđem Balaševićem).

U Beogradu je upisao V beogradsku gimnaziju, potom i Pravni fakultet. Nakon dve godine je shvatio da ta profesija nije za njega, pa je pokušao da upiše Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu. Pošto nije primljen na glumu, upisao je pozorišnu organizaciju na FDU. Od tada je apsolvent.

O grupi "Riblja Čorba"

Dana 15. avgusta 1978. osnovao je grupu Riblja čorba, koja je postala vrlo popularna tokom sledećih nekoliko meseci. Popularnost grupe se takođe počela manifestovati u Borinom alkoholizmu, što je, zajedno sa provokativnim društveno-orijentisanim pesmama, prouzrokovalo da on postane jedan od najkontroverznijih muzičara u Jugoslaviji. Po izdanju albuma „Koza nostra“, 1990. godine, bio je optužen za „vređanje radničke klase Jugoslavije“, ali su optužbe odbačene.

Sa članovima poslednje postave grupe S.O.S, Bora je 15. avgusta 1978. godine napravio novu grupu Riblja čorba. Grupu su činili: Borisav Đorđević – Bora (vokal), Miroslav Aleksić – Miša (bas), Radislav Kojić – Rajko (gitara) i Miroslav Milatović – Vicko (bubnjevi).

Krajem te 1978. godine, tačnije 9. novembra RTV Ljubljana objavljuje album grupe Žetva “Vreme žetve”. Tu je Bora radio tekst za pemu “Viršle sa senfom” na muziku D. Živića.

Istovremeno je Bora pisao i za druge, pa je tako uz Zdravka Čolića od samog početka karijere.

Autor: N.Brajović