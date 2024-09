Poznato vreme i mesto sahrane Bore Čobre: Evo gde će počivati legendarni roker

Bora Đorđević biće sahranjen u subotu u svom rodnom Čačku, po njegovoj želji.

- Sahrana će se obaviti na Gradskom groblju, a u petak će biti održana komemoracija u Domu kulture. Takođe povodom njegove smrti, petak će u gradu Čačku biti proglašen za Dan žalosti, potvrđeno je za agenciju RINA.

Ovu informaciju potvrdio je i gradonačelnik Čačka Milun Todorović koji se takođe oprostio od svog velikog prijatelja.

- Dragi Boro, dragi prijatelju, hvala ti za svaku strofu i svaki takt uz koji sam odrastao. Hvala ti za svaki savet i lepu reč, a najveće hvala za to što si me smatrao prijateljem. Obećavam ti u svoje i u ime svih Čačana, a ti si to već znao, da nikada nećeš biti zaboravljen. Grad Čačak uskoro će dobiti ulicu koja će nositi ime našeg velikog Bore Đorđevića, ulicu kojom će koračati i neke nove, buduće generacije, učeći stihove i tonove koji nikada neće izbledeti iz sećanja njihovih roditelja i baka i deka.Tvoja poslednja želja da budeš sahranjen u svom rodnom gradu, će biti ispunjena, i kako si i sam govorio, vratićeš se na padine Jelice da ostaneš zauvek u Čačku, navodi se u oproštajnom pismu gradonačelnika Čačka.

Autor: N.Brajović