Mnogo sam mator: Pogledajte jedan od poslednjih intervjua Bore Đorđevića: Sa setom se prisetio prve svirke u Čačku i svojih sugrađana (VIDEO)

Emocije nije mogao da sakrije.

Bora Đorđević umro je juče u 72. godini. Čuveni roker, poslednjih dana nalazio se u bolnici u Ljubljani. On je u jednom od poslednjih intervjua govorio o svojim počecima u Čačku, te se prisetio svoje prve svirke i sugrađana.

- Tamo sam na košarkaškom gledao odličnog košarkaša Srećka Jarića, oca Marka Jarića. Mnogo sam mator, ali na tom istorijskom mestu održao sam sa bendom prvu igranku u životu. Mi smo se skupili, angažovali lokalnog slikara da napravi plakat. To je bila jedna dugačka rolna belog papira gde je pisalo ''Čačanski plemići''. To je nalepljeno na onu ogradu od gradilišta budućeg doma kulture u Čačku. Žele je bilo kultno mesto. Svirale su Bele višnje i Zvečarke i Crne mambe i Dečaci s Morave. Mi smo strašno puno vežbali, bili smo puni entuzijazma, puni ljubavi prema rokenrolu, uostalom to je bilo neko lepše i srećnije vreme i prodali smo sedam karata. Angažovali smo i Karla Sakija, to je neki lik iz Dubrovnika koji se zatekao u Čačku, obećali smo honorar - otkrio je Bora.

Autor: Milica Krasić