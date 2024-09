Ovo mi je jedna od težih odluka u životu: Ana Nikolić emotivnom porukom stavila tačku na raskid sa Raletom! (FOTO)

Njeno oglašavanje su svi čekali!

Poznato je da je pevačica Ana Nikolić bila u emotivnoj vezi sa Goranom Ratkovićem Raletom. Oglasila se za naš portal, te progovorila malo više o razlogu raskida.

Međutim, tu nije kraj. Pevačica je odlučila da se zvanično oglasi putem svog Instagram profila, te je otvorila dušu o njihovom rastanku.

- Kao što ste od mene uvek čuli istinu, tako će biti i sada... Slučajnost ili ne, ali baš to je kamen razdora! Za mene postoji jedna istina i vrlo sam isključiva. Za Raleta život "nije tako ''isključiv". To je suštinska razlika u poimanju sveta i života. Ja sam osoba "ili-ili". Rale se predstavijao isto godinu dana, ali on je u suštini osoba "kompromisa". Zvaćemo ga "ALI..."TA REČ U MOM REČNIKU NE POSTOJI. ZNAM DA VELIKA VEĆINA OČEKUJE NEKU VEĆU FRKU, TIPA TREĆA OSOBA... A JA BIH DALA SVE NA SVETU DA JE TO. TO RESAVAM, ZNAMO VEĆ... OVO JE STVAR KARAKTERA, A TO JE NEPROMENLJIVO. Da, žao mi je... ali nemam ja vremena više da objašnjavam nikome osim Tari... stvari koje se podrazumevaju. P.S. Žao mi je što smo pokvarili prijateljstvo, ali ja sam verovala da je ta ljubav vredna toga. Nikada više ne možemo biti ni prijatelji, jer ja završavam odnose zauvek. Nikada se nisam vratila nijednom muškarcu. Zahvalna na svemu što smo uradili.... zahvalna na svakoj emociji koju je on utkao u pesme... kao i svemu što je bio u mom životu....Ovo mi je jedna od težih odluka u životu, ali je neminovna - poručila je Ana.

Autor: Iva Stanković