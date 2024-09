Doktor i prijatelj Bore Đorđevića: Opraštao se od svih nas, a ja to nisam hteo da prihvatim

Dok se region oprašta od Bore Đorđevića, mnogi njegovi prijatelji i kolege evociraju uspomene na ovog legendarnog muzičara.

Novinari su stupili u kontakt sa njegovim velikim prijateljem i doktorom Milanom Ignjatovićem, koji je ispričao najlepše momente provedene s Borom, ali i one teške situacije, kada legenda rok muzike nije bio dobro.

- Davne 1990. smo se upoznali, kad je bio bolestan jedan naš drug Peca. Gordana Mirkov me je zamolila da se nađemo da se Peca operiše, ja sam radio u Kamenici, pa sam tada zamolio sekretaricu u Švajcarskoj da ga smestimo. Posle toga se nisam čuo sa Borom, one njegove epizode kad je pio sve... E, onda smo se sreli na jednom koncertu, ja sam izvodio pesmu "Od kako te ne volim", ima ta pesma na mom albumu, tu smo se sreli. Bilja Krstić je isto bila. Tad mi je rekao da živi u Ljubljani sa Dubravkom, a ja sam već bio tu. Imali smo veliki nastup tamo i tada je počelo druženje i saradnja. Poklonio mi je svoju zbirku pesama i tu je bila pesma koju sam ja iskomponovao i to smo snimili. To je pesma "Kad bi bilo Srba ko Kineza". Kineski portali su to prenosili, a Bora i ja smo vrištali od smeha - kaže on i dodaje:

- Najdirljivije mi je komplimente davao, mnogo me je poštovao i na tim rečima sam mu mnogo zahvalan, čast mi je. Družili smo se kod Baje i kod Gašpara. On je meni pevao te pesme koje je pevao o svojoj bolesti i zdravstvenom stanju, a ja sam sve okretao na šalu i zezao ga, jer sam znao da je sve to istina. On se opraštao od nas, ja to nisam hteo da prihvatim. Mene je jako potresalo to što je pisao o svojoj smrti ranije - priča doktor Milan.

Ignjatović se potom prisetio i poslednjih dana svog velikog prijatelja.

- On bi živnuo samo kad izađe na scenu i kada peva, ovako je bio polumrtav, ja sam govorio da ga izvode u kolicima na scenu, ali ne. Njega je to radilo, energija, ludilo, ljudi koji ga dočekaju, a onda se sruši posle nastupa. Njega je Hitna odmah vozila posle nastupa, a on psuje, nervira se. Kad je TV Prva snimala emisiju o meni, ja sam ga tad zvao na mobilni i gledali smo se preko kamere. Tu smo se poslednji put videli, a čuli smo se poslednji put kad je bio u Sloveniji, jer je bio loše i krvario je, pa sam s nekim prijateljima kontaktirao da ga prime. Pratio sam njegovo stanje i znao sam da će se tragično završiti. Molili smo se bogu, ali ja kao doktor znao sam da je došao kraj. Na sahranu neću ići jer to ne mogu da podnesem. Idem na planinu koja je u blizini Čačka i tamo ću se prisećati našeg zajedničkog vremena i prošlosti, koja nam je bila jako lepa - rekao je Milan za Kurir.

