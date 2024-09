Poklonio se svom idolu: Đorđe David sa suzama u očima stigao na sahranu Bore Đorđevića i stao kraj njegovog kovčega!

Bora Đorđević poznatiji kao Bora Čorba preminuo je u sredu u bolnici u Ljubljani nakon borbe sa teškom bolesti. Kako je njegova želja bila da bude sahranjen u rodnom gradu, Čačku, porodica ali i meštani Čačka su rešili da mu ispune poslednju želju.

Danas je u Domu kulture održana komemoracija na kojoj su prisustovali pored porodice, gradonačenik Čačka, Milun Todorović, Zoran Dašić Daša iz grupe "Legendi", harmonikaš Miša Mijatović, Milan Đurđević iz "Nevernih beba", Dejan Petrović, reper i bivši rijaliti učesnik Milan Janković Čorba, Dragi Jelić, i ministar Nikola Selaković...

Nakon toga tužan skup okupio se Centralnom gradskom groblju gde neutešna porodica prima saučešče ispred kapele.

Na Centralnom gradskom goblju okupilo se više stotina ljudi kako bi ispratili čuvenog rokera na večni počinak.

Đorđe David je stigao na sahranu kako je on sam govorio svog idola i odmah se poklonio kraj njegovog kovčega, dok je pokušavao da zadrži suze u očima.

On je nakon toga prišao porodici kako bi im izjavio saučešće.

Nedavno je Đorđe govorio o poslednjem susretu sa Borom:

-To je bilo pre mesec dana, a moram da kažem jednu anegnotu. ČAčak je hteo da da nagradu Bori. ON je menje zvao da dođem da budem tu. Ja sam njega tada video da plače, a ja nisam nikada video njega da plače, to je meni bilo čudno. On je toliko bio srećan što je dobio tu nagradu, plakao je a dobio je aplazu koji ga je oduševio. On nije mogao da stoji na stejdžu od tolike emocije. Tada sam ga poslednji put video, on je divan prijatelj - rekao je David.

Autor: N.Brajović