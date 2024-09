Nemam hitove: Pevač progovorio o kolegama iz Granda, pa priznao zašto neće koncert u Areni

Pevač Nemanja Nikolić je u svet muzike uplovio učešćem u takmičenju „Zvezde Granda“, a kolege sa kojima je gradio karijeru i nizao uspehe su ostavile neizbrisiv trag u njegovom životu. Kako je rekao u razgovoru za „Blic“, delili su koru hleba, sa svima je u kontaktu, osim sa Tanjom Savić.

Bez obzira na sve, on joj želi svu sreću sveta.

- Neću biti na Tanjinom koncertu. Od srca joj želim pet punih Arena. Volim je, poštujem je, počeli smo zajedno i ona je u jednom periodu mog života, kao i cela ekipa ostavila neizbrisiv trag. To ne može da se zaboravi. Jeli smo isti hleb, živeli zajedno. Vreme je učinilo svoje, otkako su nas rastavili, svako je otišao na svoju stranu. Normalno je da se više ne družimo kao nekad – priča Nemanja i dodaje:

- Stevan je moj kum, krstio je moju dečicu, sa Darkom se družim, sa Banetom se viđam, sa Slavicom se čujem, a ona se nekako odvojila od svih nas. Da li je to uradila sama ili joj je neko rekao, ne znam stvarno. Čak smo i hteli da napravimo turneju povodom dvadesetogodišnjice, svi smo bili za, ona nije htela, nije želela. Možda je ona htela, ali njen menadžering nije dozvoljavao, ne znam, neću da ulazim u to. Najiskrenije od srca joj želim sve najbolje u životu, porodici, dečici i da napuni 15 Arena - ističe Nikolić.

Posvetio se porodici, vodi miran način života, a iako je delovalo da se povukao sa scene, muzikom nikada nije prestao da se bavi.

- Nisam se ja povukao nikad. Živim miran način života, ne izlazim, ne bančim po kafanama i klubovima, osim kada radim. Imam mali broj ljudi oko sebe sa kojima se družim. Veliki broj ljudi sa kojima se družim nema dodirnih tačaka sa svetom muzike, osim što vole muziku. Non stop sam u prirodi, uživam u šumi, rekama, jezerima, porodici, to je moj život – priča on.

Tempo pevača je naporan, a porodica mnogo ispašta, ipak on veruje da će propušteno uspeti da nadoknadi.

- Jako mnogo, ali nadoknadićemo to. Planiram da se mlad penzionišem. Imam 40 godina, još 10 godina da pevam i da živim u nekoj šumi, vikendici, sa konji a, magarcima, obožavam životinje, sa njima ću da živim i svojom porodicom. Ništa me i drugo ne zanima u životu.

"Nažalost nemam hitove"

Veliki broj njegovih kolega puni Arene, ali on ne žuri, ističući da pre toga mora mnogo da radi, te da ne želi da napravi kiks.

- Da bih mogao da napunim Arenu, mnogo toga moram da uradim. Treba mi minimalno 50 hitova, ali ja nažalost to nemam, možda ću imati, jer planiram da se bavim muzikom. Imam 5-6 prepoznatljivih pesama, ali to nije dovoljno za Arenu. Tako da ja mogu da napunim Arenu sa prijateljima i poznanicima, da podelimo karte. Arena je ozbiljan zalogaj i mač sa dve oštrice. Tu može da se napravi greška, da ubede pevača da napravi koncert, a da ne bude puna Arena. Postoje pevači i da im daješ besplatne karte, oni neće otići. Daleko sam ja od Arene – kaže pevač, otkrivajući da radi punom parom:

- Ova sezona mi je bila predobra. Nastupam po trgovima, manjim i većim gradovima. Privatno radim svadbice, veselja, pun gas. Sada sam izbacio jednu lepu pesmu, to je kaver, u novom aranžamanu, uskoro ide nova pesma i spot.

Maštam da imam baštu paradajza i šljiva

Iako svet javnih ličnosti podrazumeva glamur i sjaj, Nemanja priznaje da mu život na selu i poljoprivreda ne bi teško pali.

- Odrastao sam na selu, poljoprivredom se nisam bavio, niti su se moji bavili time, ali zašto da ne. Sanjam i maštam o baštici u kojoj ću da imam paradajz, krompir, trešnju, kajsiju, šljive moje. Sanjam zaista o tome i verujem da sam blizu da sve to i ostvarim.



Autor: N.Brajović