Glumac Dušan Pekić (19) ostvario je veliku popularnost kao Pinki u čuvenom filmu "Rane", a u jeku slave njegov život je prekinut.

Dušan je dobioglavnu ulogu u pomenutom ostvarenju i mnogi su mu predviđali blistavu karijeru, međutim, 2000. godine otišao je da služi vojni rok u Kraljevu gde je iznenada preminuo.

Naime, on je umro u noći između 26. i 27. marta u kasarni kada je imao svega 19 godina, a o uzroku smrti se i dan danas polemiše.

Pričalo se kako je Pekić umro od prekomerne količine nedozvoljenih supstanci, a drugi kako je on ugušen u snu.

Njegova majka Milunka je 2017. godine javno govorila o smrti svog sina.

"Prošlo je 17 godina od smrti mog sina. U početku je vreme tako sporo prolazilo, a bol pritiskao. Teško mi je i danas da se prisetim toga. Dušan je bio omiljen u društvu, a i među ženskim svetom. Imao je dosta simpatija i nekoliko devojaka. Njegova devojka Jelena Janković bila je puna života, kao i on. Žao mi je što odavno nemam nikakav kontakt s njom, volela bih da se čujemo", ispričala je ona tada za domaće medije.

Prisetila se i trenutka kada su joj javili da joj je sin preminuo.

"Dobio je novu ulogu, ali smrt je bila brža. Bio je u Kraljevu u vojsci. Prethodnog dana bila je zakletva. Preterao je s pićem. Kad smo se rastali, otišao je sa drugom do susednog grada i nastavio da pije. Vratili su se oko ponoći u kasarnu. Kad je ujutru oficir budio vojnike iz njegove sobe, svi su morali da ustanu. Njega je ostavio da spava jer mu je bio miljenik, a i inače se teško budio", opisala je Milunka.

Pinkijeva majka je tada otkrila da je 17 godina posle njegove smrti smogla snage da pročita obdukcioni nalaz.

"Da ga je oficir probudio kad i ostale vojnike, i sad bi bio živ, ali nije. Kasnije, oko osam sati, neko je ušao da nešto uzme i čuo da krklja. Tad su svi pojurili da ga spasu, ali bilo je kasno. U obdukcionom zapisniku piše da je smrt nastupila usled gušenja, zbog udisanja želudačnog sadržaja. ‘U grlu, dušniku i glavnim dušnicama nalazi se obilna količina želudačnog sadržaja, koja skoro u potpunosti ispunjava njihov lumen i u kome su prepoznatljivi delići polusvarene hrane’. Nakon 17 godina sam se usudila da pročitam taj nalaz", ispričala je ona.

"Vidim ga kako me čeka na stepenicama"

Majka mladog glumca jednom prilikom je otkrila da i dan danas ima sliku sina kako je čeka ispred stana.

"Za mene je vreme stalo. Umeo je da bude zabavan. Niste znali kad glumata, a kad je to stvarno on. Voleli su ga. Teško je bez njega, baš teško... Jednom je on bio kod prijatelja, izašla sam nakratko i zaključala! Nisam očekivala da će se brzo vratiti. Kad sam ušla i prišla stanu, sedeo je na stepenicama... Verujte, uvek uveče kad se vraćam kući, imam tu sliku kako čeka na stepenicama", pričala je Milunka Tešić.

