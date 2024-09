Dokaz da krv nije voda: Sin Mirjane Antonović objavio pesmu, njegova majka ne krije ponos zbog toga

Mirjana Antonović godinama se sudi sa pevačem Miroslavom Ilićem kako bi dokazala da je on biološki otac njenog sina Devina što Ilić poriče konstantno.

Devin inače sa porodicom živi u Americi, a nedavno je postao i otac.

On je po struci anesteziolog a jednom prilikom je njegova majka objavila video snimak pesme koju je snimio.

- Devin je napisao stihove, komponovao i otpevao ovu pesmu kad je bio tinejdžer. RNR muzičar, gitarista, kompozitor, pevač... Sve zajedno tera me da se zapitam kako je toliko nadaren za muziku. Čudno je šta geni mogu učiniti, zar ne, zapitala se Mirjana Antonović na svom Fejsbuk profilu, uz snimak pesme koju je njen sin otpevao.

Podsetimo, Mirjana je nedavno za "Blic" progovorila o unuci Evi i otkrila kakve sličnosti ima sa Miroslavom Ilićem.

- Što se tiče male Eve, ne može se objasniti koliko je pametna, a posebno medena. Lepa je kao lutkica, a ima dispoziciju jednog anđela. To sigurno nije od Miroslava nasledila. Oni koji su je videli komentarišu da oči ima plave i slične su Miroslavu. Šta se može reći na to? Geni su čudo. Deda joj je, dobila je bar nešto lepo od njega. Kad bude starija i ona će, nažalost, saznati istini o svom dedi, ali ovog puta prvo od svog oca Devina. Slučaj je i suviše daleko otišao da se bilo šta može u sadašnjem vremenu sakriti. Već i ptice na grani znaju ovu našu temu. Bilo bi lepo kada bi ljudi bili normalni. Sada bi Miroslav mogao da drži unuku na krilu, međutim ovde se radi o ljudima koji nemaju ljudske osećaje, niti pameti u glavi, a još manje obraza. Sve je to izopačeno. Često se zahvaljujem Bogu da nas je uklonio i zaštitio od svega toga - rekla je ona tada.

Autor: N.Brajović