Publiku je osvajao iz senke: Svi mu znaju glas, a niko ne zna ko je on i pesma mu je EVERGRIN

Ljubiša Bačić je čovek kog se možda ne setite iz prve kako izgleda, ali čiji glas zasigurno znate.

Bačić se bavio glumom preko 30 godina. Iako su to uglavnom bile male, ali upečatljive uloge, ostaće upamćen po sinhronizaciji crtanih filmova koji su se emitovali tokom osamdesetih i devedesetih.

Kao deo sjajne trojke sa Nikolom Simićem i Đuzom Stoiljkovićem, dao je glas nekim od najpoznatijih crtanih likova. Petao Sofronije, Elmer Davež, Sima Strahota kao i mnogi likovi iz crtanog serijala Nindža Kornjače, sve su to likovi koje je svojim glasom obojio Ljubiša Baja Bačić. Snimao je takođe i druge radove sa decom, kao i sa horom "Kolibri".

Pored glumačke, probao je i sa pevačkom karijerom. U mladosti je snimio nekoliko šlagera i pesama za decu, a malo ljudi zna da je on prvi pevač koji se pojavio na domaćoj televiziji. Kako je sam ispričao u intervjuu, sredinom pedesetih je nastupao u improvizovanom studiju tadašnje televizije na Smederevskom putu. Televiziju još uvek niko nije imao. On je tad pevao svoju šansonu "Pesmu o pertli".

I pored ovog velikog priznanja ostaće upamćen po pisanju pesama. Čuvenu temu Vokija Kostića koju je otpevao Dado Topić, a sa kojom počinje i završava se serija "Bolji život", napisao je upravo on.

25 godina kako ga nema

Još jedna poznata pesma je vezana za njega. On je napisao pesmu "A ja bez tebe" koju izvodi Viktorija. Kuriozitet za ovu pesmu je da je ona posvećena Mileni Dravić, a da je to malo ljudi znalo. Po svedočenjima ljudi, Bačić se družio sa Draganom Nikolićem i Milenom Dravić, ali nikome nije bilo poznato da je bio zaljubljen u Milenu. Viktorija je insistirala da kupi i ima tu pesmu jer joj se sviđala pozadina i to što je posvećena velikoj glumici, iako kako i sama kaže, nije je nešto puno svirala.

Preminuo je u 76. godini, 24. marta u 1999. godine, a sahranjen je u Aleji zalužnih građana na Novom Groblju, čime mu je ukazana velika čast.

