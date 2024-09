Idejni tvorac teatra "Odeon", teksta za mjuzikl "Lu" i vlasnik i direktor Pink Media Group, Željko Mitrović, gostujući u emisiji "Amidži šou", progovorio je o otvaranju teatra "Odeon".

Kako je istakao vlasnik i direktor Pink Media Gruop, Željko Mitrović, radi se o pozorištu koje je napravljeno za narod, a ne samo za elitističku i hermetizovanu publiku.

- 12. je pretpremijera, 13. i 14. premijere. Zanimljivo je ovo kako me je najavio. Sada smo završili generalnu probu. Bila je neka druga ekipa ovde, rekao je: "Došla je ekipa Odeona i sa njima Željko Mitrović". Ti si zaboravio da sam ja sa Pinka - rekao je Željko Mitrović.

- Odeon, očekuje se svemirski brod - rekao je Ognjen.

- Očekivanja su manja nego što Odeon jeste, mnogo više od svemirskog broda, po trikovima, magiji... Sve zajedno je magično, a ono što je mnogo važno, pozorišna publika, ali i sva druga publika, specijalizovano je pozorište za mjuzikle, muziku, koncerte i sve ono što je konektovano sa muzikom i da napravimo jednu pop instituciju koja bi trebalo da zabavi narod na jedan potpuno drugi način. Vi ćete za cenu jedne karte, ozbiljno smo se poigrali sa svim čulima, sve to nekako što budete videli zbunjuje vaše čulo vida i sluha, a ono što je sigurno, sa mnogo trikova ćete biti zbunjeni, jer nećete znati kako smo ih izveli. Pozorište je prilagođeno ovom vremenu, a kada ga uporediš sa stejdžovima ostalih, to je iskorak. Mene je zbunilo, neki moji prijatelji su me pitali da li treba lepo da se obuku, nikakvo oblačenje, možete u šorcu da dođete. Pozorište je napravljeno za narod, a ne za elitističku i hermetizovanu publiku. Ovo je jedno bulevarsko i muzičarsko pozorište spremno da pokaže sve što ima građanima. Sve to što smo napravili od tehnike i čuda ne bi imalo nikakvog smisla da nemamo ovakav asambl koji je perfektan - rekao je Mitrović.

Autor: Nikola Žugić