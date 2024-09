Sa suzama u očima otkrila sve: Brena je govorila o detinjstvu, odrastanju i karijeri

Folk zvezda Lepa Brena, kaže da nastoji da ne zaplače u javnosti i da se uvek bori sa suzama, ali kada je, kako naglašava, “preseče”, onda se ne suzdržava i pokaže emocije.

Ovo leto Lepa Brena je uživala na jahti od šest miliona evra na kojoj su joj društvo pravili brat Faruk i sestra Faketa. Pevačica je ugostila je domaće medije i pokazala unutrašnjost luksuznog plovila pa otkrila kako izgledaju njeni dani tokom kojih se odmara i opušta.

- Ovo je naša oaza mira. S obzirom na to da je poslovni život veoma aktivan, puno se slikam i imam dosta koncerata... Oko mene je veliki tim ljudi i ekipa koju vodimo na koncerte broji i do 120 ljudi, veoma smo koncentrisani da sve to bude fantastičan mozaik sa svakom kockicom na mestu. Onda kad dođemo na odmor gledamo da smo ceo dan u kupaćim kostimima, da se ne šminkamo, da je muzika veoma tiha, da je hrana lagana, da ništa ne uništi taj mir, da imate dobo vino i fino društvo i knjigu koja relaksira. Da prosto ne morate ništa, možete da spavate i da se kupate kad hoćete, ne vodite računa da li je kupaći u paru, samo da se uživa i da se čovek odmori- kaže Lepa Brena za jednu emisiju.

Brena je na koncertnoj turneji “Imam pesmu da vam pevam” posetila i svoje rodno mesto, pa porodici pokazala gde je sve u mladosti provodila najlepše trenutke.

- U Brčkom nisam pevala veoma dugo. Koliko god da sam profesionalac zaista mi nije bilo svejedno. Rekla sam samoj sebi da zaista ne postoji razlog da ja plačem. Svaki put kad držim koncert ja jedva čekam da izađem na binu i pevam sa ljudima, prenesem im dobru energiju, međutim kad sam počela da pevam pesmu “Ja nemam drugi dom”, grlo mi je zaigralo i suze su krenule... To su bile emocije radosti i sreće, u tom gradu ja sam doživela svoju najlepšu mladost. Kako kažu, pamtim samo srećne dane. Bila je i moja sestra i njena kćerka sa dvoje dece, pokazivala sam im gde sam išla u školu, gde smo jeli ćevape, bureke i one ogromne šampite od kojih sam imala nekih 15 kilograma više. Deca nikada nisu videla tako veliku šampitu, to je fenomenalno. Išli smo i na groblje kod roditelja i cela priča je za mene veoma emotivna.

Zasuzile su joj oči dok je pričala o porodici i detinjstvu.

- Iako sve to izgleda toliko sjajno i fantastično, moj život je vrlo turbulentan. Nastojim da ne zaplačem i uvek se borim sa suzama, ali kada me preseče onda ih pustim... Treba pokazati emociju, mene je život naterao da budem jaka ali isto tako mislim da imam pravo da pokažem da sam ranjiva. Kada je jako teško ja ne plačem, izdržim do kraja, ali kada mogu sebi da dozvolim da pustim suzu, pa neka ide život.

Otkrila je i jednu tajnu kada je reč o ishrani i svojoj liniji.

- Jako vodim računa šta jedem, ali kada smo otišli u Brčko jeli smo i bureke, šampite, krempite, sladolede i kolače... Čim smo završili sa tim prešli smo na čija puding sa voćem za doručak i večeru. To je neka tajna, moj poslednji obrok je oko 17 časova, uveče čaša vina da možemo da uživamo i da se opustimo - rekla je ona.

Baš u tim trenucima kada je ranjiva najveća podrška joj je suprug Boba Živojinović.

- On je čovek koji me najbolje poznaje, mi smo zajedno 30 i kusur godina, sasvim je logično da znamo jedno drugo. Mi smo kompatibilne ličnosti, on je muškarac mog života i moja jača polovina. Ne volim slabiće i nikad ne bih mogla da budem sa nekim ko je slabić, da bih ja mogla da budem slabija i nežnija pored njega- iskrena je Brena.



Autor: N.Brajović