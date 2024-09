Može li Riblja Čorba bez Bore?! Daša iz "Legendi" i Milan iz "Nevernih beba": Pevač može da se zameni, ali on nije bio samo to...

Njegov doprinos muzičkoj sceni i kulturi nije mogao da se meri samo kroz njegove pesme, već i kroz uticaj koji je imao na generacije ljubitelja rock muzike. Jedan od najistaknutijih muzičara na Balkanu, pesnik, kantautor i lider rock benda Riblja Čorba.

Otišao je Bora Đorđević, pa iako muzika ostaje zauvek, gde nastavlja da živi Riblja Čorba? Kuda nastavljaju sastavi nakon odlaska frontmena pitamo Zorana Dašića Dašu iz grupe "Legende" i Milana Đurđevića iz grupe "Neverne bebe".

- Ovakve situacije su vrlo nezavidne kada govorimo o bendovima. Ja bih naveo tri uobičajene situacija. Kada postoji pevač tipa Zdravko Čolić ili Željko Samardžić koji imaju svoj prateći bend, kada taj pevač ode taj bend više nema šta da traži - rekao je Dašić i dodao:

- Drugo, kada imate klasičan bend gde je pevač samo pevač njega je moguće zameniti. Parni valjak bez Akija i dalje može da radi, iako je on bio sjajan i teško ga je zameniti jer sve to gura Hus. I na kraju imate najtežu situaciju kada je pevač recimo Džim Morison. Kada je pevač i autor, kada je pokretač svega onda ne znam kako bend može da opstane, a to je upravo slučaj sa Borom i Ribljom Čorbom. Doduše to je i pitanje menadžera da li će da osmisle neki novu formu, ali posle Miše i Bore, teško.

Milan se saglasio da je Bora bio više od pevača, ali da ipak postoji šansa da bend nastavi sa radom:

- Kult vremena iz kojih mi dolazimo bili su bednovi. Vi znate da nabrojite sve postave bendova kao što su Bijelo Dugme, Smak, Atomsko sklonište, Parni Valjak. Danas postoje samo neke zvezde i prateći bendovi. U kontekstu tih zvezda ti prateći bendovi nisu ni bitni. Pitanje je da li je čovek koji je napustio ceo taj sistem nosi to ili ne nosi.

- Bora ga je nosio, on je pisao pesme. Ljudi su mu verovali. Govorio je te tekstove na način da mu ljudi veruju. Međutim ljudi i dalje vole te pesme. Bolje da ih svira Vicko koji je originalni član benda sa još nekim ljudima iz benda nego da se pravi tribjut. To je vrsta legata i zaostavštine koju bend treba da neguje. Nikad se to ne zna.

Autor: Nikola Žugić