SRPSKA GLUMICA SE PRESELILA NA HRVATSKO PRIMORJE, PA DOŽIVELA ŠOK: Nije kako sam očekivala, imam traume

Talentovana glumica Ana Franić dugo je živela van Srbije.

Publika ju je volela u seriji "Mješoviti brak", a malo nakon uloge u tada jednoj od najpopularnijih serija se povukla i zbog ljubavi napustila Beograd.

Nakon što je upoznala profesionalnog ronioca iz Splita, Marka Ižakovića, preselila se u Hrvatsku, gde je sedam godina sa njim živela u braku. Kada je zbog ljubavi otišla iz rodnog grada za Split, glumica nije mnogo razmišljala, želeći da život nastavi pored izabranika, kraj Jadranskog mora.

Ana Franić rodila je dvoje dece, ali je na kraju par odlučio da se rastane, što joj je bio veliki životni udarac.

- Ja sam Splitu dala svojih sedam godina i mnogo više kada sam bila dete, ali ovih sedam važnih godina sam Splitu dala i mogu da kažem da se nisam snašla onako kako sam očekivala, iako je to bio moj drugi grad, posle Beograda, u životu. Split je jedan prelep i divan grad za otići, za videti. Živeti u Splitu, živeti u bilo kom primorskom mestu znači navići se na jedan život kakav mi ovde ne poznajemo, na jednu potpunu učmalost manje sredine, zime, vetrova, južine, ludila u glavi i tako dalje. Split deluje na papiru veliki, ali on ima nekakav mentalitet jednog malog mesta. Meni je to bilo apsolutno nepodnošljivo do te mere da mi se čini nekada da ja više ni pored mora ne mogu da se opustim, vučem nekako postraumatski sindrom, lepše mi je na planini. Svi kažu divan je život na moru, ali kao što mi ne obraćamo pažnju svakodnevno na Kalemegdan i na Adu, jer je to za nas normalno, tako i pored tog mora kada živite, prolaziš pored njega svakodnevno, obavljaš svoje poslove i tako dalje. Tako da, iskreno, ja mislim da sam ja Splitu zaista mnogo dala, dala sam im dva dva dečaka, koja sada svakog leta i svake zime idu tamo i ulepšavaju taj Split, tako da od mene dosta - kazala je ona nedavno.

Autor: Milica Krasić