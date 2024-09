Od ove cifre će vam se zavrteti u glavu: Dijamantski sat Jelene Đoković vredi čitavo bogatstvo! (FOTO)

Oduvek je važila za damu od stila

Supruga prvog reketa sveta Novaka Đokovića, Jelena, ponovo je privukla pažnju medija svojim izvanrednim stilom. Ovoga puta, u centru pažnje našao se luksuzni sat koji je izabrala - Audemars Piguet Royal Oak Offshore.

Ovaj ženski model iz prestižne Offshore serije dolazi sa belim gumenim kaišem i pažljivo odabranim belim detaljima, uključujući hrono-pušere, krunicu i okvir bezela ukrašen sa 32 dijamanta.

Cena ovog prelepog sata je 47.000 evra, što ga svrstava među najluksuznije satove na tržištu i dodatno naglašava sofisticiranost i prestiž svoje vlasnice.

Podsetimo, Jelena i Novak su se upoznali 2005. godine putem zajedničkih prijatelja, dok Nole još nije bio planetarno popularan. Teniser ju je prvi put predstavio javnosti na turniru u Amersfortu u julu 2006. godine. Često je obilazila Monte Karlo, u kojem danas porodica Đoković živi.

- Mi smo baš bili klinci kada smo se prvi put sreli. Bili smo na teniskom turniru u jednom klubu na Banovom brdu. Dugo sam trenirala tenis, do svoje 15. godine, pa smo imali zajedničko društvo. On je rešavao neke ukrštene reči, a ja sam bila pored njega, pa me je pitao da mu pomognem i tako smo zajedno počeli da rešavamo, ali posle toga smo se sretali povremeno i uvek lepo družili, ali bez ikakvih naznaka da ćemo se ikada zabavljati. Počeli smo da se zabavljamo tek posle tri godine – rekla je Jelena svojevremeno, a Novak je otkrio da je bio zaljubljen do ušiju u nju tokom srednjoškolskih dana.

Autor: A. Nikolić